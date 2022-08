Incredibile quanto fatto vedere dalla vip sui social, a pochi giorni dalla gravidanza. Lei ha vissuto, insieme al compagno, uno dei momenti più belli della sua vita con la nascita della seconda figlia. Ma a sorprendere positivamente i fan è stata un’immagine postata dalla stessa giovane, che la mostra già in una forma super smagliante. Lei è Giulia Belmonte, la dolce metà di Stash, e la foto dopo il parto sta facendo il giro della rete. Nessuno poteva immaginarsi infatti che fosse già con un fisico da far invidia.

La bellissima Giulia Belmonte ha dunque postato una foto dopo il parto, che ha permesso di mostrare una pancia completamente piatta. Tra l’altro lei e Stash sono anche stati criticati da alcuni per il nome dato alla piccola, Imagine: “I meme su Imagine, la mia fottuta droga di oggi, spero che vadano avanti per giorni”, “Io che mi stavo scervellando per capire chi fosse Imagine Fiordispino perché pensavo che fosse uno dei soliti nomi storpiati da Twitter e invece…”, “Alma Futura (figlia di Levante n.d.r.) ha camminato affinché Imagine Fiordispino potesse correre”.





Giulia Belmonte, la foto dopo il parto è una sorpresa: la pancia è piatta

Ebbene sì, guardando attentamente una Instagram story di Giulia Belmonte, tutti sono rimasti a bocca aperta per la sua foto dopo il parto. Non sembra proprio che abbia affrontato una gravidanza, infatti già cinque giorni dopo aver dato alla luce Imagine Fiordispino, ha recuperato in fretta e ora è già diventata come prima. Il pancione è stato cancellato in un batter d’occhio, anche se da parte sua un velo di malinconia c’è e lo ha confermato nella didascalia a corredo di questa sorprendente istantanea.

La compagna di Stash ha scritto: “5 giorni dal parto e già mi manca il pancione”. Quindi, sente un po’ la mancanza di essere incinta, quindi quei 9 mesi trascorsi con Imagine nella pancia sono stati meravigliosi per lei. Ma adesso è già ritornata in forma, a testimonianza del fatto che avrà rispettato rigorosamente tutte le indicazioni per affrontare al meglio la gravidanza. Anche se quasi tutti sono rimasti increduli, visto che non è passata nemmeno una settimana da quando ha partorito la neonata.

E in un’altra story postata su Instagram, la meravigliosa Giulia Belmonte ha pubblicato una foto mentre stringe la mano della piccola e ha commentato: “Vi giuro che non riesco a spiegare a parole cosa provo in questo momento, il mio cuore scoppia d’amore!”. E tutti i fan si sono praticamente commossi.

