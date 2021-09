Giovanni Terzi è alle prese con problemi di salute molto seri. Il compagno di Simona Ventura era già intervenuto sulla questione alcune settimane fa, quando aveva invitato tutti a vaccinarsi proprio per aiutare persone come lui che potrebbero avere gravi conseguenze in caso di nuovo contagio. Ricordiamo infatti che il giornalista è già stato affetto dal Covid-19 in passato ed è riuscito a superare la fase più critica, ma stavolta rischierebbe davvero di avere problematiche troppo gravi.

Questo quanto aveva raccontato tempo fa: “Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche, ma è giusto prendere posizioni. Da un anno mi sto provando a curare una malattia ai polmoni, che nasce dalla genetica e che sta uccidendo i miei polmoni. Al momento sono al quaranta per cento della capacità. Se io a causa di un no vax prendessi il Covid di nuovo, il mio rischio di sopravvivenza sarebbe limitatissimo. Spero di non ammalarmi a causa di chi non si è voluto vaccinare”.

Giovanni Terzi ha voluto nuovamente soffermarsi sulle sue condizioni di salute e al settimanale ‘DiPiù’ ha svelato alcuni retroscena molto importanti. Diverse attività che prima svolgeva senza problemi non può più farle a causa della sua malattia ai polmoni, la dermatomiosite amiopatica. Questo quanto rivelato dall’uomo: “La malattia mi limita molto, la mia capacità di respirare è quasi dimezzata rispetto a prima. Ho sempre troppo poco ossigeno nel sangue e mi espone a rischio ischemie e gravi conseguenze su cuore e cervello”.





Poi Giovanni Terzi ha aggiunto: “Basta pochissimo perché la mia saturazione scenda sotto il valore limite di 90, che è un valore da ricovero urgente”. E il partner di Simona Ventura ha quindi confessato che non è più in grado di fare delle nuotate lunghe, cosa che faceva in passato, di andare in montagna, di correre e svolgere attività sportive. Purtroppo non ci sono al momento possibilità di guarire completamente, ma i medici che lo hanno in cura fanno di tutto per limitare effetti gravi sulla sua salute. Possibile in caso di peggioramento il ricorso ad un trapianto.

