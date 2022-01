Giovanni Ciacci è uno dei personaggi che più di tutti è stato grande protagonista negli anni passati delle trasmissioni di Barbara D’Urso. Poi però il format di Barbarella è cambiato e ora non lo vediamo più nel piccolo schermo. Ma non è ovviamente sparito dalla circolazione, infatti è ritornato a parlare e ha rivelato una notizia bomba sulla sua sfera privata. Però non sono state le uniche dichiarazioni dell’uomo, che a ‘Novella 2000’ ha voluto anche dire la sua sul ‘Grande Fratello Vip’.

A proposito del ‘GF Vip’, Giovanni Ciacci ha esordito soffermandosi su Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge: “E io dovrei crederci? Per me è tutto un teatrino, recitano anche molto male. Belli è un attore e questo lo sappiamo tutti, recitava in Centovetrine e continua a farlo ancora. Soleil? Se ne parla tantissimo, leggo tanti post contro di lei. Però posso dire che questa ragazza ha una forte intelligenza e sa come scatenare le dinamiche che piacciono al pubblico. E lo dico nonostante con lei abbia discusso in passato”.

Poi Giovanni Ciacci non ha non potuto parlare di Katia Ricciarelli, al centro di immense polemiche: “Lei è una grandissima artista. Smentisco totalmente il fatto che sia omofoba perché ha lavorato con tanti registi e musicisti omosessuali ed è proprio grazie a loro che ho avuto l’onore di conoscerla”. A ‘Novella 2000’ ha poi spiegato le ragioni che lo hanno portato a viaggiare e a recarsi in Egitto, precisamente a Sharm-el-Sheik. Ed ecco rivelare che il suo cuore è nuovamente occupato da un uomo.





Innanzitutto, Giovanni Ciacci ha precisato che si trova lì per questioni lavorative: “Sto infatti facendo animazione – ha svelato a ‘Novella 2000’ – in un bellissimo locale. Si chiama The Beach e si trova all’interno del Domina Coral Bay. Si vive veramente bene qui, è un posto magnifico a cui sono molto legato. Non sono più tornato in Italia per le restrizioni del Covid-19, che me lo hanno impedito. Presto comunque tornerò in televisione, ho un contratto con Mediaset e aspetto che mi diano degli ingaggi”.

Ma, come anticipato prima, Giovanni Ciacci non è più una persona single: “Qui in Egitto siamo venuti in due, sto frequentando un uomo egiziano, ma che vive in Italia. Pensi che sto imparando anche l’arabo per questo, ma per il momento so dire solo cinque parole”. Per il nome e per la foto eventualmente di coppia bisognerà ancora attendere, ma ora lui è davvero molto felice di questa sua conoscenza.