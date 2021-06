La vip italiana ha rotto ogni tipo di indugio e ha finalmente annunciato quale sia il suo orientamento sessuale. Lei è felicemente fidanzata con un cantante famosissimo, ma ha rivelato di avere interesse anche per il suo stesso sesso e ha quindi detto di essere bisessuale. Ha voluto sottoporsi alle classiche domande dei suoi fan sul social network Instagram e sono ovviamente giunti anche quesiti molto intimi. A chi le ha chiesto quali fossero le sue preferenze sessuali, ha dunque deciso di fare coming out.

In pochi si aspettavano una replica così diretta e ufficiale, ma probabilmente stava pensando di uscire allo scoperto da tempo. Ricordiamo che è legata sentimentalmente con uno degli artisti più amati in Italia e in Europa da ben quattro anni, anche se la loro relazione sentimentale è stata tenuta nascosta per un bel po’ di tempo perché preferivano viverla nella riservatezza. Da quando il tutto è venuto a galla, anche lei ha iniziato ad aprirsi in modo sicuramente maggiore con i suoi follower.

La ragazza ha quindi affermato: “Io omosessuale? Non l’ho mai detto, questa domanda mi arriva in continuazione. Comunque no, sono bisessuale”. E poi sul fidanzato vip: “Cosa c’è di non femminista nell’ufficializzare la relazione? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente), perché poi le persone hanno da ridire sulla visibilità che è ovviamente aumentata dopo la notizia?”.





Stiamo parlando di Giorgia Soleri, la fidanzata del cantante Damiano David dei Maneskin, freschi vincitori del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest. A proposito del fidanzamento di Giorgia Soleri con l’artista, in una precedente intervista lei aveva dichiarato: “Avevo i paparazzi sotto casa la mattina e la notte. Dopo quattro anni di relazione ho fatto il suo nome. Continuo ad avere i paparazzi sotto casa mattina e notte, ma almeno non devo più nascondere nulla della mia vita”.

Alcune settimane fa Giorgia Soleri si era infuriata con il settimanale ‘F’: “Ho chiesto di non avere titoloni legati alla mia relazione, condizione che mi è stata accordata. Invece in copertina ho trovato questo titolo: ‘Io, fidanzata di Damiano dei Maneskin, e il dolore di cui nessuno parla’. Scritto come se fossi io a dirlo in prima persona. Sono amareggiata da questa situazione e schifata per la mancanza di parola”.