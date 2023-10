Venerdì 20 ottobre Giorgia Meloni ha annunciato la fine della sua relazione con il fidanzato Andrea Giambruno e padre di Virginia. A far traboccare la goccia i fuori onda pubblicati da Striscia la Notizia in cui il giornalista, impegnato nella registrazione della trasmissione Diario del giorno, si rivolge alla collega con frasi poco eleganti, soprattutto per un uomo impegnato e padre di famiglia. Non solo, gesti poco eleganti, come la mano sulla patta dei pantaloni. E ancora ‘battute’ a sfondo sessuale su rapporti a tre: ”Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. Poi l’audio prosegue. “Come amore? Sai che io e … abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu… Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome”, le parole di Andrea Giambruno mandate in onda da Striscia la Notizia.

Parole molto pesanti che hanno costretto Giorgia Meloni ad annunciare la rottura sui social. “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”, ha scritto su Instagram.

Giorgia Meloni sapeva da un mese dei fuorionda di Giambruno.

Ora Repubblica lancia una bomba, perché pare che Giorgia Meloni già sapesse degli ormai famosi fuori onda del compagno: “Perché lei, Meloni, era già stata avvertita dei comportamenti del compagno, e di tracce registrate che potevano risultare compromettenti per un capo di governo. Sapeva almeno da settembre, da prima che cominciasse la nuova serie di “Striscia”, da un momento ben preciso che fonti forziste collocano nel giorno di una visita di Pier Silvio Berlusconi a Villa Grande, la residenza romana del defunto Cavaliere.

“Nell’incontro – si legge su Repubblica – si fa cenno anche ai pericolosi fuorionda di Giambruno, che risalgono a giugno? Nessuno può confermarlo ma quello, di certo, è il turning-point di una storia avvolta ancora in parte dal mistero, nella quale si rincorrono pure le voci di un coinvolgimento dei servizi e di inutili tentativi, da parte di Palazzo Chigi, di evitare l’imminente danno d’immagine. Secondo il quotidiano Giorgia Meloni non conosce nel dettaglio il contenuto del materiale di “Striscia” né viene avvertita della messa in onda.

“Quando questa avviene, mercoledì sera, la prima reazione è quella della sorpresa. Le immagini vanno oltre l’immaginazione. Ma brucia il fatto che nessuno, nella famiglia Berlusconi, sia riuscito a fermare la diffusione del fuorionda. La premier ne parla con Antonio Tajani ma senza effetto: la sensazione è che Marina sia sempre più lontana, come testimoniato dalle incomprensioni estive sui giudici e dalla freddezza alla convention di Confindustria.

“L’autonomia di Ricci” è lo schermo dietro il quale si trincerano Tajani e la famiglia Silvia Berlusconi. Ma il sospetto di un complotto c’è, nell’inquilina di Chigi, e aumenta quando apprende che il tg satirico ha in programma una seconda puntata con altre allegre esternazioni di Giambruno“. A questo punto Giorgia Meloni cominciare a preparare giovedì pomeriggio la nota con cui poi annuncia la sua separazione.