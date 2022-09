Gina Schumacher è la primogenita del pilota e campione di Formula Uno Michael Schumacher e della moglie Corinna, dalla quale ha preso la grande passione per l’equitazione. Nata nel 1997, due anni prima del fratello Mick, che ha deciso di seguire le orme del padre ed è diventato un pilota di professione, Gina si è appassionata al mondo dei cavalli.

La moglie di Schumi, infatti, è una cavallerizza e possiede alcuni ranch in Germania. Gina Maria ha studiato equitazione fin da piccola, ma anche automobilismo insieme a papà Schumi, che l’ha seguita sui kart e sulle automobili prima del terribile incidente che lo ha paralizzato a letto. L’incidente risale ormai al il 2013, quando quando il pilota cadde durante una giornata sugli sci e riportò delle lesioni molto gravi. In questi anni nessuno si è mai espresso sulle sue condizioni di salute, ma i fan sono sempre in apprensione sperando in una ripresa e i figli Gina e Mick continuano a ricordarlo in pubblico e sui socia.





Gina Schumacher, chi è la figlia di Michael Schumacher

Tra i motori e i cavalli Gina Schumacher ha scelto l’equitazione ed è diventata esperta in una branca specifica di questo sport: il Reining, una disciplina nata in America e che trae le sue origini dal lavoro con il bestiame svolto dai cowboy che utilizzavano i cavalli per radunare, muovere e contenere le mandrie di bovini nelle vaste praterie.

Gina Schumacher è un vero talento in questo sport. Tanta passione come mamma Corinna ma anche tanto studio e tantissimo allenamento hanno permesso alla figlia di Schumi di eccellere in questa disciplina, tanto che nel 2017 ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati mondiali FEI World Reining in Svizzera.

Nel 2019 Gina Schumacher è stata grande protagonista a Fieracavalli. A Verona, Elementa Masters Premiere ha visto concludersi la gara di reining non pro e la figlia del campione di Formula 1 si è confermata campionessa nella categoria in sella a Shine N Whiz, con il punteggio di 223, dopo essersi già piazzata nella giornata precedente alla testa della categoria riservata ai Quarter Horse.

Michael Schumacher, la moglie parla delle sue condizioni: “Grandi cose iniziano con piccoli passi”