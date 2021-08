Il momento personale di Gigi D’Alessio è davvero fantastico. Qualche giorno fa il settimanale ‘Chi’ ha ufficializzato la gravidanza della sua nuova compagna, Denise Esposito. Sono anche state pubblicate delle immagini eloquenti, con il cantante che accarezza il pancione della sua dolce metà. Per l’artista napoletano si tratterà del quo quinto figlio, dopo i tre avuti dalla prima moglie Carmela Barbato e un altro da Anna Tatangelo. Ricordiamo invece che per la 28enne Denise si tratterà del primo bebè.

Ora, a distanza di alcuni giorni dalla news più bella, alcuni amici di Gigi D’Alessio hanno finalmente svelato alcuni dettagli in più. Infatti, sono stati rivelati il sesso e il nome del bebè e soprattutto quando nascerà. Notizie che tutti stavano attendendo con trepidazione, ma che ancora una volta non sono arrivate dai diretti interessati. C’è comunque grande curiosità per capire quando entrambi vorranno dire la loro su questo bellissimo evento. Ma andiamo a vedere insieme questi particolari emersi.

A proposito della news che vedrà diventare nuovamente papà Gigi D’Alessio, pare che Anna Tatangelo “sia stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie”. Una notizia che l’ha colpita nell’animo e ha lasciato il segno nel cuore di Anna, che non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto”. E ci sarebbe delusione in lei perché Gigi va a Napoli.





A rivelare altre notizie sul figlio di Gigi D’Alessio è stata la rivista ‘Diva e Donna’, che ha interpellato alcuni amici del musicista. A quanto pare, si tratterebbe di un maschietto in arrivo che nascerà tra il mese di ottobre e quello di novembre. Davvero molto bello anche il nome che i genitori avrebbero scelto, infatti il bimbo si dovrebbe chiamare Francesco. Adesso mancano solamente le ufficialità da parte dei due, ma ci sarebbero veramente pochi dubbi a riguardo. Non resta che aspettare qualche mese.

Questo era stato l’annuncio di ‘Chi’ in merito alla paternità di Gigi D’Alessio: “Gigi D’Alessio non soltanto ha una nuova compagna ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per lui, che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo”. E poi è stato anche aggiunto che la stessa Tatangelo “è stata fotografata per la prima volta mentre scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori”.