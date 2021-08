Quello che sta vivendo adesso Gigi D’Alessio è davvero fantastico. Poche settimane fa il settimanale ‘Chi’ ha ufficializzato la gravidanza della sua nuova compagna, Denise Esposito. Erano anche state pubblicate delle immagini che parlano da sé, con il cantante che accarezzava il pancione della sua dolce metà.

Per l’artista napoletano si tratta del suo quinto figlio, dopo i tre avuti dalla prima moglie Carmela Barbato e un altro da Anna Tatangelo. Ricordiamo invece che per la 28enne Denise, è il primo bebè. Gigi D’Alessio, 54 anni, e Denise Esposito, 28, di professione avvocatessa, sono quindi in attesa del loro primo figlio insieme. Si mormora che sarà un maschietto e che sarà chiamato Francesco.

Dopo settimane di chiacchiericcio, è il settimanale Gente a fornire altri dettagli del legame tra il musicista e la nuova compagna. Non solo: la rivista ha pubblicato le prime fotografie ‘rubate’ in cui si nota il pancione della 28enne che, rende noto sempre il medesimo magazine, dovrebbe essere entrata nel settimo mese di gestazione.





Facendo due conti, quindi, il parto sarebbe previsto per l’autunno 2021. Probabilmente per eccesso di privacy e per una buona dose di scaramanzia, Gigi D’Alessio e Denise Esposito non hanno mai rilasciato dichiarazioni di alcun genere. LontanI dai riflettori che, nonostante tutto, riescono a beccarli comunque come è capitato di recente.

Ad ogni modo, eccoli, Gigi e Denise, in crociera, su uno yatch preso in affitto per solcare la Costiera Amalfitana. Le foto rubate non fanno altro che confermare quanto la loro storia d’amore stia procedendo a gonfie vele, e che l’attesa del bebè non faccia altro che amplificare il tutto. Noi pettegoli nel frattempo aspettiamo che trascorra questa torrida estate e bramiamo la conoscenza di ‘Gigi Junior’.