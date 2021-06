“Li ho visti così”. Gigi D’Alessio e Denise Esposito, la rivelazione sulla loro storia arriva da chi li conosce bene

Gigi D’Alessio, la conferma su Denise Esposito arriva solo oggi. È trascorso diverso tempo da quando il cantante napoletano ha messo un punto alla storica relazione con Anna Tatangelo. Alti e bassi continui non potevano che portare a una rottura definitiva. Ma il desiderio di amare e di essere amati chiama spesso a nuova vita. La splendida avvocatessa bionda, Denise Esposito, sembra aver fatto breccia nel cuore di Gigi in poco tempo.

Davanti a circa 26 anni di differenza d’età, molti storciono il naso, ma i nomi dei due continuano a riempire le pagine di gossip. Lei si chiama Denise Esposito, 28 anni, bionda e occhi azzurri, di professione è avvocato ed crede nel sano valore della famiglia. Voci di corridoio sostengono che tra i due il colpo di fulmine sia scoccato la scorsa estate durante un’esibizione dell’artista a Capri.

Da allora i paparazzi non hanno potuto fare altro che iniziare a raccogliere prove esaustive atte a dimostrare un nuovo amore. Dopo un primo avvistamento di Gigi in compagnia della 28enne presso villa all’Olgiata, corre voce persino di una neonata convivenza. Una coppia a tutti gli effetti? Così pare, ma tra i dubbi, alza la mano e prende parola qualcuno che potrebbe darne conferma ufficiale.





Infatti a confermare il loro amore sarebbe stata un’amica di Denise al settimanale Di Più. La donna avrebbe affermato a tal proposito: “Lei è innamoratissima e Gigi finalmente sereno”. Gigi D’Alessio, 54 anni, sarebbe di nuovo innamorato e pronto a impegnarsi davvero: “Denise e Gigi si amano, stanno bene, sono una coppia ben assestata”. A confermarlo è un’amica della giovane napoletana al settimanale Di Più. “Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, per lei è stato molto difficile approcciarsi a una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un amore in una situazione così in vista”, racconta la fonte.

“Tanti i commenti”, eppure solo così il video girato su Tik Tok, poi diventato virale in poche ore, in cui D’Alessio, all’uscita di un locale notturno, passeggia per Napoli mano nella mano con Denise Esposito, andrebbe incontro a una verità. Pare, dunque, che i ventisei anni di differenza tra i due non creino alcun problema o disagio. D’altronde anche tra Anna Tatangelo e il cantante napoletano 23 anni di differenza non hanno mai intimorito nessuno,