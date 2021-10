Ormai tanto Gigi D’Alessio quanto la sua ex storica Anna Tatangelo hanno voltato pagina. Finita la lunga relazione che li ha legati per oltre 10 anni e culminata con la nascita del figlio Andrea, i due cantanti hanno ritrovato l’amore. Lei, che è ora al timone di ‘Scene da un matrimonio’, il programma in onda il sabato pomeriggio su Canale 5, ha da poco ufficializzato sui social la storia che da tempo era già finita sulla bocca di tutti: Lady Tata è innamorata e impegnata con il rapper Livio Cori.

Dopo tanti rumor, a darne la notizia ufficiale è stata la stessa Anna Tatangelo che ad agosto scorso, in una Storia su Instagram, ha deciso di condividere un tenero bacio scattato a margine di una tappa del suo tour estivo. Nato a Napoli il 12 marzo 1990, quindi tre anni più piccolo di lei, Livio Cori è un artista della scena underground che il pubblico di Raiuno ricorderà per la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2019 insieme a Nino D’Angelo con il brano Un’altra luce.

Gigi D’Alessio, il bacio social con Denise Esposito

Ma ora anche Gigi D’Alessio ha deciso di rendere ufficiale l’amore con la donna che lo renderà di nuovo padre. Via Instagram il cantautore napoletano si è mostrato per la prima volta innamoratissimo di Denise Esposito, la 28enne napoletana da cui aspetta un figlio, il primo per lei, il quinto per lui. Gigi D’Alessio ha infatti già quattro figli, tre avuti dalla ex moglie Carmela Barbato e uno proprio da Anna Tatangelo.





Ci sono Claudio, 35 anni, Ilaria, 29, e Luca, 18. Poi c’è Andrea, 11 anni, nato dall’amore con l’ex compagna più nota e ora sta per arrivare quello che porta in grembo Denise Esposito, 28 anni, con cui Gigi D’Alessio, che di anni ne ha 54, sta insieme da tempo. La loro storia è stata vissuta in segreto fino a quando il settimanale “Chi” non ha pubblicato le foto delle loro romantiche vacanze in barca.

E ora è stata proprio Denise Esposito a condividere sul suo profilo Instagram un brevissimo video, senza audio, in cui i due si scambiano occhiate da innamorati e anche un romantico bacio sulla bocca. Come didascalia del post la futura mamma ha scritto: “Assaje”. E tra i commenti anche quello dello stesso Gigi D’Alessio, che ha aggiunto: “I love you”, “Ti amo”.