A Uomini e Donne il protagonista è l’amore. Tra tronisti del trono classico e l’ormai trono over che ha da qualche anno ha conquistato i telespettatori del dating show di Maria De Filippi, tutti i partecipanti hanno lo stesso scopo: trovare l’uomo o la donna della vita.

Le conoscenze tra i volti di Uomini e Donne avvengono sempre sotto l’occhio vigile degli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Tina Cipollari è stata sposata con Chicco Nalli da cui ha avuto tre figli, poi è stata fidanzata con Vincenzo Ferrara, un noto ristoratore di Firenze, proprietario dell’Osteria del Porcellino. Dopo una pausa, i due sono tornati insieme e si parla anche di matrimonio. E se dell’opinionista sappiamo tutto, lo stesso non si può dire del collega. Gianni Sperti è fidanzato?

Gianni Sperti è fidanzato? L’opinionista risponde sui social

Gianni Sperti è fidanzato? L’opinionista di Uomini e Donne è molto riservato e dopo il matrimonio con Paola Barale, durato quattro anni, non ha mai rivelato niente della sua vita sentimentale. Nel corso di una intervista rilasciata a Peter Gomez la Barale aveva svelato perché finì con Gianni Sperti. “Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità”.

Dopo quattro anni di matrimonio i due si sono lasciati e da allora la vita sentimentale e i presunti fidanzati di Gianni Sperti sono sempre stati avvolti da un alone di mistero. Come è mistero il suo orientamento sessuale, spesso motivo di gossip e domande anche da parte dei suoi fan. “Non so com’è nata questa voce. Quello che è certo è che per me non è un’offesa o una diminutio. Al massimo un complimento. Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti”, aveva rivelato qualche tempo fa l’opinionista.

Gianni Sperti è fidanzato? Il giorno di San Valentino il ballerino e volto di Uomini e Donne ha risposto alla domanda. In una Instagram story pubblicata sul suo account ufficiale Instagram, Sperti ha scritto una frase eloquente: “E anche quest’anno festeggeremo l’anno prossimo”, si legge nel messaggio, accompagnato in sottofondo dalla canzone intitolata “Soli”, di Adriano Celentano. Insomma, più chiaro di così. Gianni Sperti è ancora single.