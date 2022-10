Notizia bomba sull’ex di Gianmaria Antinolfi. Greta Mastroianni ha un nuovo fidanzato e il tutto è stato immortalato sul suo profilo social ufficiale. A darne notizia con maggiore precisione è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha fornito delucidazioni su questa novità sentimentale. Si è saputo il nome del nuovo partner. Bellissime le immagini pubblicare dalla ragazza, che si è scambiata dei baci davvero passionali con la sua anima gemella. E tanti sono stati i commenti anche degli internauti.

A proposito di Gianmaria Antinolfi, prima di parlarvi di Greta Mastroianni e del suo nuovo fidanzato, qualche mese fa si era arrabbiato con alcuni follower che mettevano brutte voci in giro su di lui e Federica Calemme: “Mettetevi l’anima in pace, sono stanco di ricevere le stesse domande 100 volte ogni giorno. Vi ringrazio per il supporto, ma ho sempre detto di non essere un ragazzo social che pubblica tutto. Ho un lavoro, viaggio, faccio riunioni e Federica ha la sua vita a Napoli. Però ci vediamo ogni volta che è possibile”.

Gianmaria Antinolfi, l’ex Greta Mastroianni ha un nuovo fidanzato

Dunque, l’ex dell’ex concorrente del GF Vip Gianmaria Antinolfi, ovvero Greta Mastroianni, lo ha dimenticato e ora ha un nuovo fidanzato. I due, dopo essersi detti addio, sono riusciti comunque a mettersi alle spalle e archiviare quindi definitivamente questo rapporto amoroso. Ora sono felici nelle braccia di altre persone. Andiamo a vedere insieme con chi è legata adesso la bellissima ragazza. Come detto poco fa, le foto in cui bacia il suo nuovo partner sono diventate virali e apprezzate da tanti utenti.

The Pipol Gossip ha scritto a proposito di Greta Mastroianni: “Greta, ex del gieffino Gianmaria Antinolfi, ritrova l’amore con Lorenzo dopo la storia con l’imprenditore. Greta Mastroianni, l’ex di Gianmaria Antinolfi, ha ritrovato l’amore tra le braccia di Lorenzo. Come molti ricorderanno, in passato, Greta ha avuto un’importante relazione con l’ex gieffino Antinolfi una storia finita durante il percorso di quest’ultimo all’interno del reality a causa dei grossi dubbi manifestati sul loro rapporto ai coinquilini”.

Questo quanto riferito ancora sull’ex di Gianmaria Antinolfi: “Gianmaria nella casa del GFvip, decise di fare un primo passo indietro con la Mastroianni quando iniziò a provare interesse per Sophie Codegoni. L’addio “definitivo” invece quando si innamorò di Federica Calemme. Ma il passato è passato. Oggi entrambi sono felici con due amori diversi”.