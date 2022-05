Non si arrestano le dichiarazioni dei vip sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. In queste ore è tornato a parlare l’ex compagno di avventura al ‘GF Vip 6’, Gianmaria Antinolfi, che ha rilasciato un’importante intervista. E nonostante inizialmente sembrava che non volesse sbilanciarsi, poi ha voluto dire la sua e le sue parole sono state ricche di grande onestà. Ne aveva parlato già alcuni giorni fa, ma adesso ha aggiunto altri particolari sull’addio più discusso del momento.

Dopo la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, sui social Gianmaria Antinolfi aveva esclamato: “Conosco entrambi molto bene e sono molto legato ad entrambi per ragioni differenti. È normale che con Manuel Bortuzzo, come con Aldo, io sia particolarmente legato perché ho condiviso con loro un pezzo importante delle mie emozioni e mi sono stati accanto in determinati momenti per me neanche semplicissimi. Io Manuel Bortuzzo non l’ho sentito in questi giorni perché ero impegnato col lavoro”.





Gianmaria Antinolfi dopo addio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Ad intervistare Gianmaria Antinolfi ci ha pensato ‘MondoTv24’, che ha chiesto ulteriori considerazioni sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. In un primo momento ha cercato di tenersi molto largo con le sue affermazioni: “Io mantengo assolutamente una posizione neutra, anche perché ho un bellissimo rapporto sia con Manuel che con Lulù. Per me sono due persone speciali, due grandi amici, perciò mi tengo fuori da questa storia. Poi, come più volte detto, le storie finiscono. Non è che detto che durino per sempre”.

Poi Gianmaria ha aggiunto: “Finiscono i matrimoni che durano tanti anni e con figli. Ci può stare che due persone che si conoscono in un contesto del genere possano non essere compatibili o ci possa essere qualche problema. Auguro il meglio a tutti e due – ha aggiunto a ‘MondoTv24 -. Sono due persone che meritano. Posso però dire che non me l’aspettavo, Manuel ci teneva tanto a Lulù e quando lei era all’interno della Casa, Manuel non vedeva l’ora di vederla e l’aspettava”.

Infine, Gianmaria Antinolfi ha chiuso così l’argomento Manuel Bortuzzo-Lulù Selassié: “Poi ti ripeto, potevo aspettarmelo o non aspettarmelo, ma oggi è una cosa naturale che le storie finiscano, non ci trovo nulla di strano. Ho visto storie ben più lunghe finire”. Ha preferito dunque non schierarsi assolutamente con una sola parte in questione, avendo un rapporto di amicizia con entrambi molto importante.

