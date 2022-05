Ma allora sta proprio succedendo qualcosa! A “La Pupa e il Secchione” ci avviciniamo a grandi passi verso la finale che sarà trasmessa domani, martedì 3 maggio. Al fianco di Barbara D’Urso, come sempre, ci sono i giudici, ovvero Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style. Con l’eliminazione della coppia formata dal pupo Alessio Tripi e dalla secchiona Ilaria Bruni il quadro dei finalisti è completo.

Se la giocheranno Emy Lo Buono e Alessandro De Meo, Asia Valente e Mirko Gancitano, Denis Dosio e Annaclara Hellwing, Francesco Chiofalo e Valentina Matteucci, Elena Morali e Aristide Malnati e Maria Laura De Vitis e Federico Baietti. Ma ci sono anche loro, Gianmarco Onestini e Mila Suarez. E proprio nella semifinale di una settimana ha dato scalpore il bacio tra i due. Ora escono fuori altri dettagli.





Alla notizia del bacio l’ex pupa di Gianmarco Onestini Maria Laura De Vitis ha reagito male. A lei ha replicato Onestini: “Io capisco che per te e altre persone è difficile pensare che due persone si vogliano bene, invece in questo caso è così. Io prima di tutto metto i valori!”. Poi, dopo le immagini del bacio in villa, i due hanno concesso il bis durante la puntata. Tuttavia, adesso, sembra ci siano stati ulteriori interessanti sviluppi sulla vicenda.

Il portale Isa e Chia ha riportato che Gianmarco Onestini e Mila Suarez sono stati beccati insieme in vacanza a Sharm el-Sheikh. La finale, infatti, è stata registrata dieci giorni fa. Ora, pare che la coppia proprio nella puntata di domani martedì 3 maggio sarà duramente attaccata da Soleil Sorge. La giudice li ha criticati per una prova e ne è nata un’accesa discussione che ha visto l’intervento anche di Barbara D’Urso. Anche Antonella Elia non vede di buon occhio la coppia e pare che il pubblico sia dalla sua stessa parte.

Fatto sta che Gianmarco Onestini e Mila Suarez hanno deciso di trascorrere un periodo di vacanza insieme. Che sia nata una nuova storia? Intanto va detto che non sono stati loro a vincere “La Pupa e il Secchione”. Anzi, pare che a trionfare alla fine sia stata quella stessa Maria Laura De Vitis che inizialmente aveva fatto coppia proprio con Gianmarco. Eh, ironia della sorte…

