Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono sempre più uniti e complici. Fra poche settimane, per l’esattezza il prossimo 27 ottobre, festeggeranno il primo anno di vita della loro primogenita, Blu Jerusalema. Che cresce a vista d’occhio ed è sempre più bella, come dimostrano le ultime foto condivise dal famoso papà, imprenditore 54enne, e dalla mamma, modella di origine venezuelana di 26 anni.

Pochi giorni fa, intanto, tutta la family ha celebrato il compleanno di papà Gianluca Vacchi, il primo da papà. E per l’occasione Il festeggiato ha voluto ribadire ancora una volta l’immenso amore per la figlia a cui ha dedicato una pettinatura decisamente eccezionale. Come nel suo stile, l’imprenditore ha condiviso con i suoi oltre 20 milioni di follower il video che documenta la trasformazione della sua capigliatura, riprendendo tutti gli step della seduta dal parrucchiere che ha realizzato la sua richiesta.

Gianluca Vacchi, il nuovo tatuaggio fatto dalla compagna

Nel dettaglio, il nome ‘Blu’ a grandi lettere sulle sue tempie, rese ancora più bionde per evidenziare la dedica per la bambina nata lo scorso ottobre. “Ti dedicherò ogni compleanno della mia vita”, il commento di Gianluca Vacchi. Che poco fa ha stupito tutti con un altro filmato che vede però protagonista la sua bellissima compagna.





Gianluca Vacchi si è lasciato tatuare da Sharon Fonseca che, senza alcuna paura, infila i guanti, prende il liner in mano e si dà da fare. Prima, però, ascolta i consigli dell’imprenditore 54enne e di Michael Mazzone, il tatuatore di fiducia del 54enne, arrivato nella mega villa bolognese di ‘Mister Enjoy’ per controllare che tutto vada per il meglio.

Nonostante per lei sia la prima volta, Sharon Fonseca procede senza timore e con impegno mentre Gianluca Vacchi la osserva fiducioso e felice di essere la sua ‘cavia’. Alla fine il risultato, come mostra lei nel video social che la vede improvvisarsi tatuatrice: “Tatuando il mio amore…il mio cuore starà sempre con te”. Il tattoo è un piccolo cuore inciso con l’inchiostro rosso e che testimonierà per sempre il legame che li unisce.