“Sì, è tutto vero”. Gianluca Vacchi e la fidanzata Sharon, la bellissima notizia dopo la nascita della figlia Blu Jerusalema

Deejay. Milionario. Sciupafemmine. Basterebbe questo per delineare l’identikit del ‘perfetto playboy’, uno che proprio per la vita che fa non dovrebbe avere problemi a trovarsi una donna. Che poi questa donna sia quella giusta, beh, questo è tutto un altro paio di maniche. Come sanno bene quelli che, nonostante i divorzi alle spalle insistono e persistono a voler salire su quel benedetto altare. Avrete capito che stiamo parlando di Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer divenuto personaggio popolarissimo negli ultimi tempi.

Guardando le foto e i video in cui compare con belle donne in bikini, in qualsiasi stagione, tutti hanno pensato che Vacchi fosse destinato a restare scapolo a vita. Basti pensare che con la fama è pure finito sul Daily Mail nella categoria ‘ereditieri sfaccendati’. Negli ultimi tempi, il quadro è cambiato radicalmente. Gianluca Vacchi ad ottobre 2020 è diventato papà di Blu Jerusalema. A renderlo padre la sua compagna Sharon.

Ma le sorprese per Gianluca Vacchi e la sua vita sopra – o sotto, fate voi – le righe non sono mica finite. E no! Proprio nelle ultime ore l’influencer ha reso pubblico il suo ultimo desiderio. Roba da non credere. Negli ultimi giorni sono successe davvero tante cose. Tanto per cominciare, dopo ben 18 anni, è uscito indenne dall’accusa di bancarotta fraudolenta. Poi ha aperto una catena di kebab. La notizia, tuttavia, non riguarda la la sfera degli affari, ma quella sentimentale.





Gianluca Vacchi ha deciso di sposarsi con Sharon Fonseca. Durante un’intervista al Corriere della Sera il manager ha affermato: “Per mia figlia voglio una famiglia tradizionale”. E spiega com’è la sua vita oggi: “Sei mesi in Italia, sei a Miami, nella nuova casa comprata prima della pandemia, prima che diventasse la meta dove tutti i Billionaire americani sono arrivati lasciando New York, Los Angeles, San Francisco. Ci sto con la mia futura moglie Sharon Fonseca e la nostra bambina Blu Jerusalema. Buona parte della gioia della sentenza l’ho provata per lei, pensando che, alla fine, un giorno, suo padre sarà una persona assolta perché il fatto non sussiste e non uno che ha avuto problemi con la giustizia”.

La compagna, comunque, ancora non lo sa: “A Sharon non l’ho ancora chiesto. Voglio che sia una sorpresa, ma ho nelle tradizioni un’ancora molto forte, per cui non lascerò crescere mia figlia in una famiglia non tradizionale”. Davvero un epilogo inaspettato, e bellissimo, dopo i timori legati anche allo stato di salute della piccola Jerusalema: “Aveva una malformazione congenita del palato. L’abbiamo operata a Parma, dove c’è uno dei due massimi luminari al mondo. Ci sono malattie peggiori, ma fa male vedere tua figlia uscire dalla sala operatoria con 25 punti in bocca, le mani fasciate per evitare che si tocchi. Grazie alla forza che mi dà, sto vivendo una seconda giovinezza anche di energia imprenditoriale