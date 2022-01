“Dovremo imparare a conviverci”. È una frase che negli ultimi tempi abbiamo sentito spesso. Ma, forse, forse, stavolta potremmo essere quella giusta. Col Covid è impossibile fare previsioni. Il virus ha sfiancato le resistenze sanitarie, economiche e sociali del mondo intero. E, anche se ovviamente ogni Paese affronta una situazione diversa, l’Italia non fa eccezione.

Ora siamo alle prese con la variante Omicron. Anzi, in Europa del nord sembra che già si stia diffondendo una Omicron 2. Se sui social c’è già chi la butta sul ridere “Omicron 2 la vendetta”, gli esperti, gli amati-odiati esperti, dicono la loro. Per il direttore dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus Bio-medico di Roma Ciccozzi “il vaccino la copre”. Matteo Bassetti continua ad essere fiducioso e afferma “Non ci deve allarmare”. Mentre Pregliasco avvisa: “Stiamo in campana”.

Beh, verrebbe da rispondere, per quello stiamo in campana da due anni, quindi tranquillo. Ma, battute a parte, ecco che il Covid colpisce ancora, di nuovo, un vip. E che vip! Parliamo di Gianluca Vacchi, il noto imprenditore super social diventato papà della piccola Blu Jerusalema nell’ottobre 2020. Proprio lui si è mostrato insieme ad un’infermiera. Si sta sottoponendo infatti ad una particolare terapia molto in voga negli Usa. Una specie di ‘autoemotrasfusione’ di sangue con ozono e ossigeno.





I dettagli tecnici sulla terapia non sono noti, ma le immagini social risalgono a un paio di giorni fa e la discussione è accesissima. Si parla di Covid, si parla di terapia e ovviamente ognuno dice la sua. Gianluca Vacchi, in ogni caso, afferma: “Quarto giorno. Sto lavando e pulendo il mio sangue. Questo serve sicuramente per recuperare più velocemente e meglio”. Le sue condizioni di salute sono fortunatamente buone. Nessun sintomo grave.

A dare uno sguardo ai suoi ultimi post, oltre che bene di salute Mr Enjoy sembra stare bene anche emotivamente. Anche se Gianluca Vacchi ha una lussuosa villa negli States, negli ultimi tempi con la fidanzata Sharon Fonseca e la figlia Blu Jerusalema si trova a Bologna. Dopo un delicato intervento per una patologia congenita al palato la piccola di casa ora sembra aver superato tutti i problemi. E se il papà è convinto di questa terapia per ‘pulire il sangue’, ancora poco nota dalle nostre parti, perché non credergli?