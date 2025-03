Il tempo scorre con una velocità incredibile e un altro figlio vip è già diventato maggiorenne. Filippo ha compiuto 18 anni e la sua famosa mamma lo ha festeggiato sui social. La 43enne celebra il grande giorno del suo ‘piccolo uomo’ e condivide diversi scatti del party organizzato per lui, il primogenito avuto da Daniel, sposato nel 2013 e con cui è finita nel 2016 che è anche padre di Beatrice.

“Tanti auguri Vita mia – scrive nella didascalia del post – Che emozione figlio mio. Vederti così felice mi ha riempito il cuore di gioia. Hai degli amici stupendi che ti vogliono davvero bene. C’è così tanto amore intorno a te e ti meriti tutto questo amore, perché hai un cuore immenso. E io sono una mamma tanto orgogliosa dell’uomo che sei”

Leggi anche: “Arriva una bambina”. Il fiocco rosa dopo due maschietti, la bella di Canale 5 incinta della terza figlia





Filippo compie 18 anni, chi è il figlio vip

E ancora: “Continuerò a camminare a un passo da te senza stancarmi mai, amandoti con tutto il mio cuore. Con tutto l’amore che ho. Sei il mio tutto, sei il mio per sempre. Mamma”. Mamma Roberta Ruiu, l’ex cantante delle ‘Lollipop’ e oggi esperta di moda che fa festa con Filippo e i suoi tanti amici.

Scorrendo il post, infatti, arrivano le immagini di una cena seguita da musica e balli, tanto divertimento, l’immancabile torta e un grande abbraccio tra Roberta Ruiu e il suo Filippo. “Ti amo con tutto il mio cuore”, sottolinea ancora nella didascalia la cantante di un gruppo ormai sciolto ma che i meno giovani ricordano ancora benissimo.

Era il 2001 quando in tv nacquero le Lollipop, il primo gruppo musicale italiano tutto al femminile che si è poi sciolto 3 anni dopo. Insieme a Roberta Ruiu, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Marta Falcone e Veronica Rubino.

“Batte Forte è una canzone che, ancora oggi, spopola su TikTok e, non so come mai, è arrivata in Cina. Quando i miei figli – Filippo di 14 anni e Bibi di 10 – me l’hanno segnalata non potevo non trattenere il sorriso. Loro non conoscono tantissimo questo lato del mio passato, ma le canzoni ce le hanno bene in mente”, aveva raccontato proprio la Ruiu a Vanity Fair qualche anno fa.