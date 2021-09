Con la nuova edizione del Grande Fratello Vip, prendono il via una serie di programmi ‘collaterali’ che orbitano attorno alla trasmissione. Tra questi c’è il GF Vip Party che viene condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Lo scorso anno con Awed e Annie Mazzola aveva riscontrato un certo successo con i commenti pre puntata e gli appuntamenti settimanali, ragion per cui anche in questa nuova edizione, non poteva mancare.

Giulia Salemi e Gaia Zorzi si sono raccontate in una intervista doppia sui canali social del Grande Fratello Vip. Non sono mancati i momenti simpatici e le rivelazioni. Come quella della sorella di Tommaso Zorzi che ha fatto sapere di aver preso una sbandata per una famosissima musicista. Per chi ha perso la testa? Per Victoria De Angelis, leader dei vulcanici Maneskin, assieme a Damiano David.

Nel video pubblicato dalla pagina Instagram del Grande Fratello, a Giulia Salemi e a Gaia Zorzi vengono rivolte una serie di domande. “Chi è la celebrity a cui metti sempre like su Instagram?“, viene chiesto alle conduttrice del GF Vip Party. Se Giulia Salemi dice Hailey Baldwin, Gaia Zorzi ammette di avere un “debole” per Victoria dei Maneskin. Un interesse che la spinge persino ad ammettere: “Vorrei provarci, ma non ho il coraggio!”. Infatti se si scorre la galleria Instagram di Victoria dei Maneskin, spuntano i tanti like che Gaia ha lasciato sotto le sue foto.





Sarà possibile vedere il GF Vip Party su Mediaset Infinity, collegandosi in streaming e assistendo alla diretta, scandita anche dai commenti social. L’appuntamento è ogni lunedì e venerdì, in concomitanza con le puntate che, anche quest’anno, saranno due a settimana. Giulia Salemi ha già allertato i suoi fan scrivendo: “Sentitevi liberi di fare taglia e cuci insieme a me e alla mia nuova partner in crime” anticipando quella che sarà la modalità utilizzata nel corso delle varie puntate del format.

Il Grande Fratello Vip inizia lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. È stato ufficializzato il cast: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.