“Alla friggitoria del ristorante”. GF Vip, nuova vita per l’amato concorrente dell’ultima edizione

In queste ultime ore è arrivata la notizia che un ex concorrente del GF Vip 7 è diventato responsabile di reparto in un noto ristorante di Roma. Parliamo di un giovane ragazzo di 30 anni che ha partecipato al reality show proprio nella sua ultima edizione e in molti lo davano addirittura per palpabile vincitore. Al momento però pare abbia deciso di abbandonare gli schermi televisivi e dedicarsi alla vita da chef.

Tale concorrente del GF Vip 7 era già noto alla tv italiana per aver partecipato come tronista a Uomini e Donne. Qui riuscì a trovare l’amore e difatti uscì dal programma felicemente assieme alla sua scelta. Durante la partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini il ragazzo scelse di abbandonare il gioco proprio per tornare a casa dalla sua compagna, in quanto percepiva una mancanza troppo forte. Adesso però scopriamo chi è questo volto, diventato ormai uno chef.

Ex concorrente del GF Vip 7 abbandona gli schermi e diventa chef: ecco di chi si tratta

Il concorrente del GF Vip 7 in questione è Luca Salatino. Al momento lui è tornato single e ha deciso di impegnarsi maggiormente nel suo lavoro, che è anche la sua più grande passione, diventando uno chef. Spesso anche all’interno del programma lo abbiamo visto dilettarsi tra i fornelli, cucinando tante volte il suo cavallo di battaglia che da buon romano è la carbonara. Adesso però è arrivata per lui davvero un’ottima notizia.

Difatti Luca è stato nominato nello specifico responsabile del reparto di friggitoria di un noto locale romano, ovvero il Qvinto. Sulla pagina Instagram il ristorante ci ha tenuto ad informare i clienti di questa splendida notizia, scrivendo: “Diamo il benvenuto allo Chef Luca Salatino, responsabile del reparto friggitoria. Le radici e la tradizione sono i suoi punti di forza. È partito dai posti più impensabili fino ad essere menzionato tra le migliori carbonare su Gambero Rosso. In ogni preparazione cerca di raccontare un pezzo della sua storia, ha fatto tesoro di ogni minimo errore lavorando sempre con il sorriso. Ama pensare di trasmettere l’amore e la passione che ha per la cucina. Ingredienti fondamentali? Piatti poveri ma fatti con il cuore”.

Sicuramente questa bella occasione lavorativa avrà portato un po’ di luce nella vita di Salatino, dati gli ultimi avvenimenti dal punto di vista sentimentale. Difatti l’ex Soraia ha deciso di lasciarlo proprio qualche settimana fa, mentre entrambi si preparavano per andare a vivere insieme, confessandogli di non provare più alcun sentimento nei suoi confronti e di considerarlo anche appiccicoso.