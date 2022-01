Con quella di lunedì 24 gennaio 2022 il GF Vip 6 è arrivato alla 37esima puntata. Settimana dopo settimana, con un doppio appuntamento, dai primi di settembre Alfonso Signorini fa compagnia al pubblico di Canale 5. L’edizione più lunga della storia quella ancora in corso e che vedrà spegnere le luci della Casa a metà marzo.

Ma ci sarà presto un’importante modifica nel palinsesto Mediaset che riguarda proprio il GF Vip 6. Il mese di febbraio, quello che porterà il Festival di Sanremo nelle case degli italiani, vedrà cambiare la programmazione di Mediaset. In sostanza, a variare sarà uno dei giorni in cui andrà in onda la seconda puntata della settimana del reality show.

GF Vip 6, il vippone cade in studio

Non più il venerdì sera ma il giovedì: Alfonso Signorini cambia giorno. Da tempo in realtà si parla dell’anticipo al giovedì sera per il GF Vip 6, ma finora Mediaset non ha mai specificato quando di preciso. A quanto pare, come riportato da BubinoBlog, il GF Vip 6 è stato scelto come diretto avversario di Doc – Nelle tue Mani, fiction di Rai1 che sta riscuotendo grandissimo successo e che va in onda proprio nella prima serata del giovedì.





Il venerdì di Canale 5, invece, sarà dedicato alle fiction e infatti questo cambiamento del GF Vip 6 è previsto per la seconda settimana di febbraio quando, precisamente l’11 febbraio 2022, tornerà una delle fiction Mediaset più attese della stagione, Fosca Innocenti. Ma tornando all’ultima puntata chi non ha fatto le ore piccole si è perso il balletto che come da consuetudine chiude la diretta. Dopo Patrizia Pellegrino, Eva Grimaldi, Carmen Russo, Aldo Montano, questa settimana è toccato a Giacomo Urtis che ha ballato sulle note di Io Vivo, singolo di Maria Monsè.

Ma come riporta Biccy, il chirurgo dei vip è caduto per terra e si è strappato i pantaloni. La scena non è andata in onda dato che in quel preciso momento la regia del GF Vip 6 stava inquadrando la Casa. Ma poco dopo su Instagram Adriana Volpe ha svelato il tutto “Ma Giacomo, ti si è aperto tutto il pantalone! Ma è andato in televisione?”. E lui: “Mi si è rotto davanti perché ne ho tanto!”. “Tanta roba”, ha risposto l’opinionista. E Giacomo Urtis: “Eh va beh, succede anche questo”.