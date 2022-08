Georgina Rodriguez è polemica al santuario. La famosa e meravigliosa moglie di Cristiano Ronaldo è stata infatti molto criticata per essersi presentata vestita in un certo modo, al Santuario di Fatima in Portogallo. Ma come stanno davvero le cose? C’è da dire che la bellissima 28enne è molto credente, così come il famoso calciatore.

Così, dopo aver perso qualche mese fa il figlio che aspettava, si è recata in un luogo sacro per cercare un po’ di conforto dal lutto. Georgina scrive appunto su Instagram: “Continua a guidare e illuminare il mio cammino, piccola Vergine”. Tuttavia, le foto a corredo hanno fatto storcere il naso a qualcuno. Come ben visibile dagli scatti nel santuario, Georgina ha scelto un abito bianco avorio. Il motivo è presto detto: da sempre il bianco è il colore della purezza e della spiritualità.

Georgina Rodriguez è polemica al santuario di Fatima

Tuttavia l’abito particolarmente aderente ha messo in mostra le sue curve sensuali e lo spacco sulla parte posteriore. A completare l’opera un foulard con borsa abbinata di Chanel e ai piedi delle comode ciabattine azzurre di Hermes. Ma è proprio per questo outfit che la Rodriguez è stata aspramente criticata.

“La Chiesa è un luogo per ringraziare e pregare, non per mettersi in mostra”, ha commentato un utente. “Pubblicità subliminale per Chanel in Chiesa”, ha detto qualcun altro. Ma se proprio vogliamo fare i pignoli, di certo non è stato un outfit “leggerissimo” quello della moglie di CR7. La borsa Chanel costa più di 8mila euro mentre il foulard “solo” 450 euro.

Costosi pure i sandaletti: il loro prezzo si aggira sui 2mila euro.Ma soprattutto in molti hanno criticato la scelta di condividere sui social network un momento così intimo e riservato come la preghiera. “La Chiesa non ha bisogno di telecamere”, ha commentato aspramente un follower, ricevendo il supporto di altri ferventi cattolici.

