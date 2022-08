La notizia è clamorosa e per certi versi inaspettata, visto che fino a poco più di un mese fa era apparsa una romantica foto di coppia. Invece i due potrebbero essere arrivati alla fine della loro relazione sentimentale, come rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica sulla sua pagina Instagram. L’Investigatore Social ha rivelato che si starebbero quasi per dire addio Andrea Damante ed Elisa Visari e ci sarebbe un motivo ben specifico alla base di questa decisione, che sarebbe ormai stata presa.

Ancora una volta questa estate 2022 potrebbe aver mietuto un’altra coppia vip. Andrea Damante ed Elisa Visari parevano che fossero felicissimi insieme, ma qualcosa potrebbe essere cambiato radicalmente. Una vicenda che dovrà ovviamente trovare conferma nel momento in cui i diretti interessati vorranno rompere il silenzio, ma che già adesso sta mettendo i fan dei due in ansia. Dall’altra parte c’è chi invece si sta scagliando contro Damante, tirando in ballo anche la sua ex famosa.





Andrea Damante e Elisa Visari sarebbero in crisi profonda

In attesa di eventuali rivelazioni degli stessi Andrea Damante ed Elisa Visari, dobbiamo per ora affidarci alle parole di Alessandro Rosica, che ha parlato di una vera e propria crisi molto seria in atto. E i follower, sotto il post dell’Investigatore Social, hanno iniziato a pubblicare diversi post contro di lui: “La storia si ripete”, “La Visari potrà scrivere un libro: le corna stanno bene su tutto e anche io stavo bene senza”, “Giulia De Lellis avrà tanti difetti, ma su Damante aveva ragione, è un traditore seriale”.

Questo quanto rivelato su Andrea Damante ed Elisa Visari: “Profonda crisi tra Damante e la Visari, complice soprattutto la doppia vita notturna del dj ex di Giulia De Lellis. Il lupo perde il pelo… Fonte Alessandro Rosica”. Dunque, quest’ultimo non ha parlato chiaramente di tradimenti, ma sono stati diversi utenti a immaginare che dietro la rottura possa esserci questa motivazione. Impossibile però confermare queste indiscrezioni, che dovranno trovare dei riscontri. Riscontri che allo stato attuale non ci sono in maniera ufficiale.

Elisa Visari è un’attrice e modella italiana, nata il 18 settembre del 2001. La si ricorda soprattutto per le sue recitazioni nel film A casa tutti bene del regista Gabriele Muccino e nella serie tv Don Matteo 11, dove impersonava Rebecca. Da segnalare anche un’altra sua esperienza professionale nella pellicola L’isola che non c’è coi colleghi Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli e Gianmarco Tognazzi.

