“Non sapete cosa mi faceva…”. George Clooney, la confessione su Elisabetta Canalis. E lei, prontamente, replica

Hanno due vite separate, due famiglie, i figli, ma sono rimasti in buoni rapporti. Parliamo di George Clooney ed Elisabetta Canalis. Proprio l’attore di Hollywood è tornato a parlare della sua storia d’amore con l’ex velina e l’ha fatto in modo davvero unico. Come ricorderete tra i due c’è stata una love story piuttosto breve, durata appena due anni, ma che ha fatto chiacchierare tutto il mondo e che ha reso la Canalis una star internazionale.

George Clooney in una recente intervista ha detto riguardo la sua ex fiamma: “Elisabetta Canalis non la conoscete, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”. Naturalmente poco dopo Elisabetta Canalis ha voluto replicare nel corso della prima puntata di Vite da copertina, il nuovo programma che la showgirl conduce su Tv 8 dal primo settembre 2021.

L’ex fidanzata storica di Bobo Vieri ha confermato che la relazione con George Clooney è sempre stata piuttosto giocosa e spensierata ma ha precisato che l’attore è decisamente più “pazzerello” di lei. Elisabetta Canalis ha poi confessato: “George è una persona molto divertente, adora fare gli scherzi. Faceva tanti gavettoni ai paparazzi. Di quel periodo ho un ricordo bello ma è stato stressante”.





E ancora: “Per me non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato ad essere più paziente”. Come ricorderete, George Clooney e Elisabetta Canalis si sono amati dal 2009 al 2011. Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi della rottura tra i due. Dopo l’addio alla Canalis Clooney ha amato per un breve periodo la modella Stacey Keibler.

Poco dopo George Clooney ha incontrato la donna che poi è diventata sua moglie: Amal Alamuddin. George è convolato a nozze nel 2014 e da Amal ha avuto i gemelli Ella e Alexander. Pure Elisabetta Canalis ha conosciuto l’uomo della sua vita: il medico ortopedico Brian Perri, che nel 2015 l’ha resa mamma della piccola Skyler Eva. Ma chi lo sa, a volte certi amori fanno ‘giri immensi e poi ritornano’.