Il pubblico di Uomini e Donne ha finalmente una data: la prima registrazione della stagione 2021/2022 del dating show più seguito di Canale 5 è fissata per domenica 29 agosto. Come ogni anno, infatti, a giugno Maria De Filippi chiude per l’estate ma anche se sono tutti in vacanza non si placano le chiacchiere sui suoi più amati protagonisti.

Di recente, per esempio, stanno circolando diverse voci sulla “regina” incontrastata di quello che un tempo era il Trono Over (è stato accorpato al Classico già la scorsa stagione): Gemma Galgani. Sono più di 12 anni che la dama torinese monopolizza le puntate di UeD ma pare che la sua egemonia stia per giungere al termine. Si mormora infatti che Maria De Filippi voglia dare più spazio alla sua ‘rivale’, ossia Isabella Ricci, che ha già conquistato una grossa fetta di pubblico in pochi mesi di permanenza in studio.

Gemma Galgani, la voce sul ritocchino

Ma questo non è l’ultimo rumor che riguarda Gemma Galgani. Come quasi tutti i protagonisti di UeD anche lei ha un profilo Instagram tra l’altro molto seguito ma dalle ultime interazioni della dama alcuni fan sono arrivati a formulare la teoria secondo la quale potrebbe aver ceduto a un ritocchino. Nel dettaglio, il sospetto è che si possa essere rifatta il naso.





Non è sfuggito il fatto che da quando è terminata la stagione di UeD Gemma Galgani non si sia più fatta vedere: le uniche storie che la 71enne pubblica su Instagram di recente, sono quelle dei regali che riceve dalle amiche oppure video in cui non si inquadra mai in viso. Da qui la teoria secondo cui, proprio come accaduto la scorsa estate con il lifting, la dama possa aver fatto di nuovo ricorso alla chirurgia estetica.

Tutti i i video che la dama di U&D sta pubblicando sul suo profilo Instagram nell’ultimo periodo hanno inquadrature che partono dal collo in giù. Anche nell’ultima Storia, dove fa vedere la quantità d’acqua che beve ogni giorno il viso non si vede. Avranno ragione quelli che sono convinti che Gemma Galgani potrebbe essersi sottoposta a un intervento di rinoplastica, ovvero un’operazione che ha l’intento di ridurre o modificare il naso?