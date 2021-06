Anche lontana dallo studio di Uomini e Donne Gemma Galgani continua ad aggiornare i suoi tanti fan. Lo fa attraverso Instagram, dove è da sempre molto attiva, e anche sulle pagine di UeD Magazine. Recentemente è stato intervistato anche il cavaliere che ha frequentato negli ultimi tempi, Aldo Fredella, che ha rivelato di aver contattato Gemma dopo l’ultima puntata del dating show. E anche di essere rimasto molto deluso.

Nel dettaglio le avrebbe mandato un messaggio e lei gli avrebbe risposto in modo ben poco affettuoso. “Le ho scritto che, al di là degli eventi, la considero una splendida persona, e ho sottolineato che per lei ci sarei sempre stato”, ha spiegato il cavaliere. La risposta di Gemma? “Mi ha scritto: ‘Grazie, buona estate‘, raffreddando un po’ le mie intenzioni che erano quelle di proseguire la nostra conoscenza anche solo in amicizia”.

Gemma Galgani, il dolore non si spegne per la perdita del suo micio

Insomma, a quanto pare Gemma Galgani non ha intenzione di frequentare ancora o risentire Aldo Fredella. Nel frattempo sul prossimo numero di UeD Magazine inaugurerà il suo diario dei segreti e svelerà, puntata dopo puntata, i dettagli della sua vita privata: “Su Magazine di questa settimana racconto le mie follie d’amore, dal trasloco al cambio di città in un istante, per stare vicino a chi mi aveva rapito il cuore…”, la didascalia alla clip pubblicata sul suo Instagram.





Ma poco prima la dama torinese ha postato un’altra breve clip dove invece esterna tutto il suo dolore e un triste messaggio: “Solo le lacrime che scendono mi scaldano il viso! Mi manchi”. E ancora: “Piri Il 13 giugno è una giornata da dimenticare, perché mi hai lasciata, dopo aver condiviso e regalato momenti meravigliosi! Ciao ‘pelosetto’ sei sempre presente anche con il tuo chiassoso silenzio!”.





Ogni anno Gemma Galgani ricorda il suo adorato micio. E nel nuovo video si vede il gatto appoggiato su di una valigia rossa e in sottofondo la voce della 71enne. Tra i commenti al post, che sono stati numerosissimi, la dama piemontese aggiunge: “Troppo forte il mio ‘Piri’ mentre fa le fusa era già ammalato e voleva, pur stremato dalla malattia, farmi ‘sentire’ la sua vicinanza!”.