Di Gabriel Garko tanto si è parlato in passato dal punto di vista sentimentale, soprattutto nell’edizione numero 5 del ‘Grande Fratello Vip’. Come ricorderete, durante il suo incontro con Rosalinda Cannavò, annunciò praticamente davanti a milioni di telespettatori la sua omosessualità, sebbene con termini non diretti. E su di lui sono uscite fuori numerosissime voci sul presunto partner. C’è un nome su tutti che è stato fatto più volte e ora è arrivata praticamente una sorta di prova, essendosi scattati una foto insieme.

Per onore di verità, si era vociferato anche di una storia d’amore tra Gabriel Garko e il general manager Matia Emme, come riferito da Gabriele Parpiglia: “Fotografati insieme mentre vanno a caccia di bicchieri e altri articoli per la casa, i due progettano di andare a convivere. Per Gabriel e Matia il 2022 sarà un anno importante. In questa nuova fase della sua vita Gabriel Garko sta scegliendo con accuratezza le proposte di lavoro”. Invece la sua dolce metà sarebbe un altro uomo, anche lui famoso.





Gabriel Garko fidanzato con Ivan Gray?

Adesso non è circolata alcuna voce di gossip, rivelata da qualche settimanale. E non ci sono stati nemmeno dei paparazzi che lo hanno colto sul fatto. Lo stesso Gabriel Garko ha accettato di immortalarsi insieme a quest’uomo e sul profilo di quest’ultimo è stato pubblicato il selfie. Ovviamente, in maniera improvvisa, i rumor sono diventati via via più forti e in tanti sono convinti che tra di loro non ci sia una semplice amicizia. L’immagine è stata scattata, durante il premio David di Donatello del 3 maggio.

Già dall’anno scorso si vociferava di questo avvicinamento tra Gabriel Garko e la persona in questione. Stiamo parlando esattamente di Ivan Gray, che di professione è attore e modello ed è nato in Serbia. Mai sono giunte conferme ufficiali su questa presunta relazione, come ha ricordato il sito ‘Leggo’, ma questo post assomiglia tantissimo ad una prova. C’è già chi sia certo che tra i due sia in corso una love story, non resta quindi che aspettare qualche dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati.

La foto di Gabriel Garko e Ivan Gray è stata fatta nella capitale Roma. Di Gray si sa che per diverso tempo è stato in Messico, prima di recarsi nella capitale italiana. Ha lavorato per ‘Televisiva’ e ‘Roma Film Academy’. Pare che abbia anche una grande passione per il mondo dello sport e che ami molto viaggiare. Inoltre, oltre al serbo, conosce benissimo la lingua italiana e quella spagnola.

