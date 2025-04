L’ultimo saluto ad Antonello Fassari ha lasciato un segno profondo nel cuore di amici, colleghi e fan. Tra i tanti che hanno voluto rendere omaggio all’attore scomparso, c’è anche Elena Sofia Ricci, che purtroppo non ha potuto presenziare ai funerali. L’assenza dell’attrice (come quella di Alessandra Mastronardi) è stata notata e, a dirla tutta, anche criticata da una parte del pubblico social. Il mistero però è stato presto risolto. Elena Sofia Ricci era impegnata in un viaggio in Giappone organizzato da tempo e legato anche alla preparazione per i David di Donatello – che condurrà insieme a Mika – ha comunque voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia e il suo dolore per la perdita di un collega tanto amato.

>>“L’hanno trovato là dentro, è un orrore”. Alessandro scomparso da giorni, la scoperta agghiacciante della polizia

Elena Sofia Ricci e Antonello Fassari hanno condiviso il set della popolarissima serie televisiva I Cesaroni, dove lui interpretava l’iconico Cesare, personaggio divenuto un vero e proprio cult per il pubblico italiano. Il legame tra i due non era solo professionale ma anche umano, fatto di stima reciproca e affetto sincero. E proprio questo sentimento è emerso con forza nel messaggio che l’attrice ha pubblicato sui suoi profili social poco dopo aver appreso la notizia della scomparsa: “Antonello, che dolore! Mi sembra impossibile. Grazie per tutto quello che ci hai donato, per il tuo talento, la tua sensibilità e infinita gentilezza… mancherai!”.





Antonello Fassari, il ricordo commosso di Elena Sofia Ricci

Consapevole di non poter essere fisicamente presente per dare l’addio all’amico, Elena Sofia Ricci ha scelto un gesto simbolico ma carico di emozione. Ha fatto recapitare un cuscino floreale a forma di cuore composto da rose bianche e rosse, accompagnato da una dedica semplice e intensa: “Grazie per tutto quello che mi hai donato”. Un modo per esserci, anche se lontana, per stringersi idealmente alla famiglia e agli amici di Antonello in un momento tanto doloroso.

L’assenza di Ricci non è stata oggetto di polemiche, anzi, il suo gesto è stato accolto con affetto da chi conosceva il rapporto tra lei e Fassari. Diversa invece la situazione per un’altra collega e volto noto della serie, Alessandra Mastronardi. Anche lei non ha potuto partecipare alla cerimonia funebre per motivi personali, ma nel suo caso non sono mancate le critiche da parte di alcuni utenti sui social. Un’accoglienza amara che ha spinto l’attrice a intervenire pubblicamente, chiedendo rispetto per il momento delicato che sta vivendo.

La scomparsa di Antonello Fassari ha riunito idealmente l’intero cast de I Cesaroni in un grande abbraccio collettivo. Il dolore per la perdita di un artista autentico, capace di far ridere e riflettere con ogni sua interpretazione, si mescola al ricordo di un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. E le parole e i gesti di Elena Sofia Ricci, così delicati e sentiti, testimoniano quanto profondo fosse quel legame.