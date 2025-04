Scoperta scioccante sul povero Alessandro, un uomo di 42 anni che era sparito nel nulla da alcuni giorni. La notizia più terribile si è materializzata quando il suo cadavere è stato ritrovato all’interno di una valigia. Le autorità competenti, che avevano dato il via alle ricerche, non si sarebbero mai aspettate di trovarsi di fronte ad una scena simile.

Venerdì 4 aprile si erano perse le tracce di Alessandro Coatti, che lavorava come ricercatore per la Royal Society Biology di Londra. La vittima si trovava in Colombia e proprio nella città colombiana di Santa Marta è stata rinvenuta una valigia, contenente il corpo del 42enne. Che è stato trovato in condizioni terribili.

Alessandro Coatti trovato morto dopo due giorni di ricerche

La polizia metropolitana di Santa Marta ha trovato il cadavere, fatto tra l’altro anche a pezzi, nel pomeriggio di domenica 6 aprile. Alcune persone avevano avvistato degli uomini abbandonare la valigia vicino all’impianto sportivo Sierra Nevada. Poi sono state avviate le ricerche per risalire alla sua identità e si è scoperto che si trattava del biologo molecolare italiano. Alessandro Coatti aveva deciso di concedersi una vacanza in Colombia e aveva trovato alloggio nel centro storico.

Non tutto il corpo di Alessandro sarebbe stato recuperato dagli agenti, visto che alcune parti mancherebbero all’appello. Non essendo stati trovati documenti, è stato riconosciuto grazie al braccialetto dell’ostello. Il capo della polizia ha riferito che l’uomo “era un turista, uno scienziato senza legami sospetti“. Quindi, è mistero su ciò che è potuto succedere.

Coatti aveva ottenuto una laurea a Pisa e poi un master alla Scuola Normale Superiore. In seguito aveva continuato a specializzarsi a Londra all’University College. Distrutti dal dolore amici e colleghi. Il sindaco di Santa Marta ha promesso una ricompensa di circa 10mila euro a chi riuscirà ad aiutare la polizia a trovare i responsabili del suo assassinio.

We are devastated to announce the death of former colleague Alessandro Coatti, who was murdered in Colombia. Alessandro, known as Ale, worked for RSB for 8 years. He will be deeply missed. Our thoughts and best wishes go out to his friends and family. https://t.co/4G9h1sucMq pic.twitter.com/mzuE179ahZ — Royal Society of Biology (@RoyalSocBio) April 8, 2025

He dado instrucciones a las autoridades para disponer de manera articulada todo el componente interinstitucional que conlleve al esclarecimiento de la muerte del ciudadano italiano Alessandro Coatti.



Ofrecemos una recompensa de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) por… — Carlos Pinedo Cuello (@CarlosPinedoC) April 7, 2025

Questa la nota ufficiale della Royla Society of Biology: “Alessandro Coatti, noto come Ale, ha lavorato per la Royal Society of Biology per 8 anni. Era uno scienziato appassionato e dedito alla ricerca, che guidava il lavoro scientifico sugli animali dell’RSB, redigendo numerose relazioni, organizzando eventi e fornendo prove alla Camera dei Comuni. Ha lasciato RSB alla fine del 2024 per fare volontariato in Ecuador e viaggiare in Sud America. Siamo tutti sotto shock. Ale mancherà profondamente a tutti coloro che lo conoscevano e lavoravano con lui. I nostri pensieri e i nostri migliori auguri vanno ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento davvero orribile”.