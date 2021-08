“Immenso”. Francesco Totti gioca a calcio col figlio e tutta la spiaggia girata: che fisico a 45 anni!

Francesco Totti, dopo il bikini della moglie, in scena entra proprio lui. Impossibile per la storica coppia passare inosservati. Ilary Blasi e Francesco Totti, sempre più uniti e innamorati, sono uno spettacolo per gli occhi e per il cuore. E le foto della vacanza parlano da sole.

Non sono trascorsi molti giorni da quando Ilary Blasi ha reso pubbliche le foto in bikini bianco. Un modo come un altro per salutare l’estate e i fan, visto che è già a lavoro per il nuovo programma che condurrà dal 16 settembre su Mediaset. E dopo il fisico mozzafiato sfoggiato dalla “stupenda Ilary”, oggi anche Francesco Totti ci mette del suo.

Non solo un fisico statuario davanti ai bagnanti della spiaggia di Sabaudia, ma anche un vero e proprio spettacolo: tutti credevano fosse un sogno, quello di vedere il per sempre capitano della Roma intento a giocare a calcio sulla sabbia: “Che meraviglia!”, uno dei commenti a corredo della foto resa pubblica su Twitter.





“Ogni favola è un gioco….”, recita la didascalia a corredo di un sottofondo musicale con la canzone di Bennato. Tutto questo non poteva che fare impazzire la tifoseria: “l calciatore più forte della storia. L’uomo più bello del mondo. L’uomo della mia vita”.

Insieme al figlio Christian e baciato dal sole: “Ma che te voi commentà?”, si legge. Ed effettivamente è difficile trovare le parole giuste per descrivere l’emozione di vedere l’ex numero 10 della Roma scalciare come un bambino e, al contempo, come il campione che ha sempre dimostrato di essere.