Risate a crepapelle per la reazione esagerata di Francesco Totti all’Horror Tower, una giostra decisamente… paurosa. L’ex Capitano della Roma, che due giorni fa ha compiuto 45 anni, è in vacanza con la moglie Ilary e la piccola Isabel a Parigi, ma la visita a Disneyland per Francesco è tutt’altro che una passeggiata di salute. Totti si gode una piccola vacanza in compagnia della moglie Ilary Blasi e della figlia Isabel e la storia pubblicata su Instagram sta diventando virale per la sua reazione all’Horror Tower.

Altro che crisi tra i due: sulla pagina ufficiale Instagram di Francesco Totti appare una storia in cui si vede imbracato ai seggiolini della torre verticale assieme alla piccola Isabel e a Ilary, ma al contrario di quanto ci si possa immaginare quello ad avere paura è proprio l’ex capitano giallorosso. “Ma perché mi devi far sentire male?”, dice a ripetizione nelle Instagram Stories di Ilary. Un siparietto che in poche ore è diventato virale.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono volati a Parigi insieme alla figlia più piccola Isabel (5) e alla sorella più grande di Ilary, Silvia, e il marito. Le due famiglie stanno festeggiando nella Capitale francese il compleanno dell’ex Capitano della squadra giallorossa. Sono rimasti a Roma invece gli altri due figli, Chanel (14) e Cristian (17).





La cosa bella è che Francesco Totti ha deciso di video-chiamarli per rimanere aggiornato sulle loro attività, ma sembra che qualcosa sia andato storto. Dapprima ha girato il telefono verso la moglie che, non sapendo di essere ripresa, ha detto arrabbiata: “Chanel e Aurora (presumibilmente un’amica della figlia, ndr) io vi sto chiamando eh..”.

Poco dopo, rivolta al marito: “Ma che stiamo in diretta? Ma tu non stai bene..“. Allora Chanel ha tagliato corto: “Dai.. ci sentiamo dopo”. Ma Francesco Totti è sembrato perplesso: “Vabbè.. Chanel devi andare a casa, sennò ti gonfio“, ha detto ovviamente scherzando e poi ha chiuso la videochiamata che nel frattempo è andata in diretta sul suo canale Instagram, seguito da 4.2 milioni di persone.