“E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà e’ qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”.

Con questa dedica e una foto che mostra la testolina della bambina, il cantante italiano ha annunciato la nascita della sua terza figlia. Un annuncio arrivato nella giornata di martedì 7 dicembre e che su Instagram ha ottenuto una pioggia di like, cuori e commenti. Per il cantante si tratta della terza figlia, la prima avuta dalla nuova fidanzata.

Francesco Sarcina, è nata la figlia Yelaiah

Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, è infatti padre di Tobia, 14 anni, e Nina, 6, avuta dalla showgirl e influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia, con la quale è stato sposato dal 2015 al 2019. Dopo la turbolenta separazione dalla moglie, accusata di averlo tradito con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio, il cantante ha ritrovato la serenità al fianco di una giovane ragazza.





Lei si chiama Nayra Garibo, è messicana e ha 25 anni, 20 di meno rispetto al cantante e proprio in Messico, meta scelta da Francesco Sarcina per smaltire la delusione dalla separazione da Clizia Incorvaia, i due si sono incontrati per la prima volta. Un incontro che per entrambi è stato un colpo di fulmine.

Oggi Francesco Sarcina ha ritrovato il sorriso e l’amore ma lo stesso è per Clizia Incorvaia, in attesa di un maschietto dal compagno Paolo Ciavarro, conosciuto due anni fa nella casa del Grande Fratello Vip. Per l’ex gieffina si tratta del secondo figlio, mentre per il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi del primo.