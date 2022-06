“Adesso parlo io”. Francesco Oppini e Cristina, rottura freschissima tra i due. E lei rompe il silenzio così

Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati. Ora la cosa sembra confermata dopo che la ragazza ha detto la sua riguardo… l’amore. Nessuno di noi può dimenticare la loro grande passione al GF Vip 5. In quel caso Oppini è rimasto incrollabile al rapporto che aveva fuori dalla casa proprio con Cristina. Ora però le cose sono cambiate e di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Non solo: qualche mese fa il figlio di Alba Parietti a Casa Chi ha anche parlato del possibile matrimonio con Cristina: “Certo che parliamo delle nozze, però al momento non è la nostra priorità”.

E ancora: “Però ovviamente parliamo di matrimonio. Tommaso come testimone? Di sicuro sarà invitato alla festa, così come tanti altri gieffini, potrebbe anche fare da testimone certo. A lui farei fare tutto non soltanto il testimone. Per il talento che ha potrebbe condurre il matrimonio e intrattenere tutti“. Eppure le cose non sono andate come sperava e ad aprile hanno iniziato a circolare dei rumor su una presunta rottura tra i due.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati: questa il rumors che regna sovrano nelle aree vip milanesi. Ora è la ragazza a dire la sua. Un follower ha chiesto alla ragazza se fosse ancora innamorata e lei ha risposto con un sintetico: “Sì, ma innamorata della vita. […] Se sono triste? Giudicare da qualche scatto fotografico mi sembra superfluo. Fortunatamente sono serena e circondata da molti affetti“.

Una risposta particolare che però ha dato una mezza conferma ai pettegolezzi sulla fine della sua relazione. Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati? A questo punto chiederselo è d’obbligo, ma solo loro possono sapere la verità. Nel frattempo Francesco Oppini torna a fare coppia fissa con Tommaso Zorzi.

Dopo mesi di maretta lo scorso inverno i due si sono rivisti: “Del mio GF Vip continuo a sentire Pierpaolo, Enock, Andrea Zelletta, Elisabetta e anche Tommaso. – ha rivelato Francesco – Io e lui ci siamo rivisti, ma non l’abbiamo fatto sapere. Se abbiamo fatto pace? In realtà non c’era da fare la pace, ma da rivedersi, questo bastava e così è stato”.

