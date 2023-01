Francesco D’Alessio compie un anno. Grande festa per il compleanno del figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Il piccolo di casa è stato festeggiato da mamma, papà e dalla famiglia allargata. Un video della festa è stata postata sui social e ricondivisa sull’account ufficiale dell’artista napoletano.

Una festa per il primo compleanno di Francesco D’Alessio. Il tema è l’azzurro, colore anche del Napoli, squadra del cuore del cantante. Palloncini azzurri e una scenografica torta di compleanno per il piccolo di casa D’Alessio, sommerso dall’affetto di tutti.

Leggi anche: “Eccoli tutti insieme”. Gigi D’Alessio col figlio Francesco e la compagna Denise: le prime foto in vacanza





Francesco D’Alessio compie un anno, come è diventato il figlio di Gigi D’Alessio

Francesco D’Alessio è il quinto figlio del cantante napoletano, che è padre di altri quattro figli: tre avuti dal matrimonio con Carmela Barbato (Claudio, Ilaria e Luca, quest’ultimo è diventato famoso nell’ultimo periodo per la sua presenza ad ‘Amici 21’ di Maria De Filippi) e Andrea nel 2010, il bambino nato dalla relazione con la cantante Anna Tatangelo.

Dal video della festa per il compleanno di Francesco D’Alessio si vedono anche altri due maschietti di casa D’Alessio. Luca, conosciuto come LDA, che quest’anno sarà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo, e Andrea, il figlio che il cantante napoletano ha avuto da Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio ha pubblicato foto e video e nello scatto insieme al figlio Andrea ha scritto ”zioooo”, con tanti cuori rossi. Gigi è anche nonno, il figlio Claudio ha infatti ben tre figli: Noemi, Sofia e Giselle. Il party per il primo compleanno di Francesco D’Alessio si è svolto nella residenza Palazzo San Teodoro, ovviamente a Napoli. Il piccolo ha debuttato sui social la scorsa estate, quando la mamma aveva pubblicato alcune foto scattate in piscina insieme al piccolo e in tanti avevano notato la grande somiglianza con il papà.