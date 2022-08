C’è grande preoccupazione intorno a Francesco Chiofalo, infatti le sue condizioni di salute hanno allarmato i fan nei giorni scorsi. Lui è rimasto muto almeno fino a poche ore fa, quando ha parlato per la prima volta. In particolare, ha scritto un messaggio sul social network Instagram. Il tutto è successo all’improvviso, infatti mentre era in Sicilia ha avuto un problema fisico inaspettato. Non è stato in grado di camminare e poi un’immagine arrivata dall’aeroporto di Fiumicino ha messo ancora di più in apprensione.

Su Francesco Chiofalo e le sue condizioni di salute erano giunte delle segnalazioni. Deianira Marzano ha raccontato di una persona che ha incontrato Francesco nel tardo pomeriggio del 21 agosto. Testimonianza non solo scritta ma anche documentata con una fotografia che mostra Francesco su una sedia a rotelle all’aeroporto di Fiumicino. Questa persona poi ha dichiarato a Deianira: “L’ho incontrato ieri sul tardo pomeriggio all’aeroporto di Roma Fiumicino. Era messo piuttosto male, non camminava, stava su una sedia a rotelle”.





Francesco Chiofalo e le sue condizioni di salute: “Sono stato male”

Il sito Gossip e Tv ha ricordato che Francesco Chiofalo ha dovuto combattere con un cancro al cervello, quindi i fan si sono preoccupati notevolmente quando si sono accorti che le sue condizioni di salute non fossero buone. Non si è saputo moltissimo sulle origini della problematica fisica, ma adesso lui ha comunque deciso di dire qualcosa e di ringraziare pubblicamente una persona, molto vicina al personal trainer, che gli sta manifestando tantissima vicinanza e affetto in questo suo momento difficile.

A stare sempre al fianco di Francesco Chiofalo è la sua fidanzata Drusilla Gucci, con la quale vive una meravigliosa love story da oltre 12 mesi. Inoltre, hanno pensato seriamente di andare a convivere e lo faranno sicuramente nel prossimo futuro. Queste le parole di Chiofalo su Instagram: “Scusate l’assenza, ma sono stato piuttosto male in questi giorni…Vi spiegherò quello che mi è appena capitato appena starò meglio…Mi sto riprendendo giorno dopo giorno, anche grazie all’aiuto della persona più importante della mia vita: Drusilla”.

Francesco Chiofalo dopo il ricovero in ospedale #francescochiofalo pic.twitter.com/3TwlTgElum — disagiotv (@disagio_tv) August 23, 2022

Chiofalo, classe 1989, ha un ottimo rapporto con sua madre ed è un amante del mondo dello sport e soprattutto del rugby. Ritengono molti follower che si sia sottoposto a diversi ritocchini estetici, come ad esempio alle labbra, ma conferme non ce ne sono mai state. Ha però avuto un trapianto di barba perché ne aveva poca e ha voluto ottenerla più folta.

“Sei il mio guerriero”. Francesco Chiofalo, beccato in strada con Drusilla: fan preoccupati. Come sta