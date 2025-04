Il 23 gennaio scorso, Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno comunicato pubblicamente la loro decisione di separarsi, dopo anni di alti e bassi. I due ballerini, volti noti del panorama televisivo italiano, avevano già attraversato un momento di crisi in passato, ma allora erano riusciti a ricucire il rapporto e a tornare insieme. Questa volta, tuttavia, sembra che la rottura sia definitiva, presa con maturità e senza rancori. A testimoniarlo, un messaggio congiunto pubblicato sui loro profili social, dove si legge: “Consapevoli di aver dato tutti noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il percorso di vita singolarmente. Rai e Fra”.

Queste parole, cariche di rispetto reciproco, hanno suscitato grande commozione tra i fan della coppia, che li seguivano da anni sia in tv che sui social. L’affetto che entrambi nutrono per la figlia Jasmine ha probabilmente influito nel mantenere toni pacati e nel cercare una separazione il più possibile serena, lontana da polemiche pubbliche o indiscrezioni non volute. Da allora, né Tocca né Todaro sono più intervenuti sull’argomento, lasciando che il tempo parlasse per loro.





Francesca Tocca spegne il gossip: “Sono single, basta”

Ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Domenica 13 aprile, Francesca Tocca sarà ospite a Verissimo e, secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, si parlerà non solo della fine del matrimonio con Todaro ma anche di un possibile nuovo amore. Le voci che circolano da tempo indicano un presunto legame tra la ballerina e Davide Greco, parrucchiere molto noto nel mondo dello spettacolo, imprenditore trentenne a capo di tre saloni in Sicilia. Greco vanta collaborazioni con artisti come Sfera Ebbasta, Guè, Rocco Hunt, Tony Effe e Gigi D’Alessio, ed è molto seguito anche sui social, dove il suo profilo conta quasi un milione di follower. Tra questi, spicca anche quello di Tocca, alimentando così i sospetti su una loro possibile relazione.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato un post ironico pubblicato da Marzano: “Ps la Tocca sarà a Verissimo domenica dove sicuramente dirà che si è lasciata con il marito e messa con il barbiere”. Una frase che non è passata inosservata e ha trovato la pronta risposta di Francesca Tocca. La ballerina, evidentemente infastidita dall’ennesimo pettegolezzo, ha replicato con decisione: “Ps sono single e tale voglio restare! Quindi direi anche che vi potete cercare altre argomentazioni… E lasciami stare… Grazie”.

Una smentita secca, che però non è bastata a placare le curiosità. Tocca, che si è sempre mostrata riservata sulla sua vita privata, sembra decisa a difendere con forza il suo attuale momento di indipendenza e libertà, rigettando ogni tentativo di etichettarla con nuove relazioni. L’intervista a Verissimo sarà dunque l’occasione per fare chiarezza una volta per tutte: se confermerà di voler restare sola o se, invece, lascerà spazio a nuove emozioni.

Intanto il pubblico attende con curiosità le sue parole, in bilico tra il rispetto per una storia importante finita e il possibile inizio di un nuovo capitolo. Quel che è certo è che, per Francesca Tocca, è il tempo delle scelte consapevoli e della difesa della propria serenità, lontano dai riflettori del gossip più invadente.