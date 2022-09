Momento molto emozionante e fan in delirio per Francesca Pascale e Paola Turci. Le due si sono recentemente sposate e ora l’ex partner di Silvio Berlusconi ha voluto fare un altro regalo bellissimo alla cantante. Quest’ultima ha successivamente risposto con immediatezza alla dedica e sul web sono tutti rimasti sbalorditi in senso positivo da uno scatto, considerato intimo e commovente. La dedica è arrivata in un giorno davvero importante per Paola, che non poteva certamente essere più felice di così.

Nella vita di Francesca Pascale ci sono state altre donne prima di Paola Turci? Ennesima provocazione tra i commenti al post da parte di un profilo senza foto a cui la moglie di Paola Turci ha risposto a tono: “Francesca devo crederti adesso oppure prima quando eri con Berlusconi?”. E lei: “Piuttosto che soffrire il dubbio, si faccia semplicemente gli affari suoi. Temo che per scrivere schifezze, senza metterci la faccia, come fanno solitamente i vigliacchi, si perde la fedeltà di casa sua”.





Francesca Pascale e Paola Turci, la dedica dell’ex di Silvio Berlusconi

Il 12 settembre è una giornata importantissima per Francesca Pascale e Paola Turci, essendo il compleanno di quest’ultima. Ha festeggiato 58 anni e da parte di sua moglie è arrivato un gesto che non potrà mai dimenticare. Bellissima anche l’istantanea scelta dall’ex di Berlusconi, che ha postato un bacio romantico. Inoltre, in sottofondo nella storia Instagram ha voluto pubblicare una canzone strappalacrime e significativa. Tutto il popolo della rete si è unito ovviamente agli auguri alla Turci.

Francesca Pascale, a corredo dell’immagine con Paola Turci, ha scritto: “Buon compleanno amore gigante”. E in sottofondo si è ascoltato il brano musicale A te di Jovanotti, in particolare le seguenti frasi: “A te che mi hai trovato all’angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro. Pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te”. Immediata è arrivata la replica pubblica di Paola, che ha a sua volta fatto una bella dedica.

Paola Turci ha risposto a Francesca Pascale, postando a sua volta la storia Instagram e scrivendo: “Sei più bella del mondo, di tutto”. Dunque, il loro amore procede davvero a gonfie vele e il matrimonio è stato la ciliegina sulla torta di un sentimento davvero infinito. I 58 anni della cantante sono dunque stati festeggiati alla grande.

