Che fine ha fatto Francesca Cipriani? L’esplosiva showgirl negli scorsi anni ci ha fatto ridere e sorridere in numerosi programmi come “La Pupa e il Secchione” e “L’Isola dei Famosi”. Ebbene, proprio nelle ultime ore la pupa d’Italia è stata intervistata alla radio dal giornalista Francesco Fredella su RTL 102.5 News. E di cose ne ha dette davvero molte. Sia sotto il profilo della sua vita sentimentale, sulla quale è stata sempre molto riservata, sia per quanto riguarda il lavoro.

Proprio sotto questo aspetto Francesca Cipriani ha dichiarato: “Il fatto di essere pupa era un sogno da quando ero adolescente. Ho sempre sognato di essere pupa. A differenza del GF Vip e dell’Isola è un programma diverso. Diventare la pupa d’Italia è stata la mia rivincita”. Rivincita, proprio così. Anche se, ha spiegato la 36enne, avere successo pur essendo importante non è tutto. Poi, un po’ a sorpresa, è arrivata la confessione.

Dopo aver spiegato che diventare una Pupa è sempre stato il suo più grande desiderio Francesca Cipriani ha detto altro. Molto altro. Poco tempo fa la showgirl si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Oggi ammette: “Sono maturata e ho capito che essere pupa non è la felicità. Sicuramente può gratificare vedersi allo specchio e sentirsi bene. Mi è servita per l’autostima vincere quel programma”.





Ma la ‘bomba’ Francesca Cipriani la sgancia dopo, quando confessa: “Ho trovato l’amore. Sono fidanzata”. E chi è il ragazzo della pupa più famosa d’Italia? “Sono molto riservata della mia vita privata. Il mio fidanzato si chiama Alessandro, ha trent’anni e si occupa di case. Ci siamo conosciuti tramite degli amici in comune”. Curioso il modo in cui Alessandro è riuscito a rapire il cuore di Francesca Cipriani. Diciamo che l’ha presa per la gola: “Mi ha conquistata con dei tortellini”.

Una nuova fase della vita. È quella che Francesca Cipriani sta attraversando in questo periodo. Coccolata dalle attenzioni di un ragazzo che le vuole bene. E che le dà nuova energia per affrontare le sfide di domani. Alla domanda dello speaker su una sua eventuale partecipazione alla prossima edizione de La Pupa e il Secchione Francesca ha risposto: “A me piacerebbe rifarlo. C’è l’ho nel cuore, l’ho vinto. È un reality a cui sono affezionata”. Insomma, mai dire mai…