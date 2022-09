Francesca Cipriani, ormai manca poco al matrimonio e i dettagli su testimone di nozze e invitati, ovviamente vip, già fioccano. La showgirl ex GF Vip 5 non ha rivelato espressamente la data ma ha annunciato che il suo giorno speciale è vicino: entro la fine dell’anno.

Lo sposo lo conosciamo tutti, anche perché le ha fatto la proposta di matrimonio quando era nella Casa di Cinecittà. Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, più volte l’ha sorpresa quando era al reality di Canale 5, fino a farla emozionare mettendosi in ginocchio con l’anello in mano in diretta.





Leggi anche: “Ma che bella notizia”. Francesca Cipriani, l’annuncio boom sui social e la reazione è immediata

Francesca Cipriani matrimonio, gli invitati e il testimone di nozze

Alessandro Rossi è di Cesenatico e nella vita è un imprenditore e costruttore. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune ma solo dopo un incontro a cena la coppia è diventata inseparabile. Anche grazie alla passione per il cibo. E a questo proposito su Instagram Francesca Cipriani ha rivelato che al loro matrimonio ci sarà una cena a base di specialità italiane di varie regioni.

Non solo. La 37enne ha anche confessato chi sarà il suo testimone di nozze: Alfonso Signorini. Che così, dopo aver fatto da padrino al figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ricoprirà un altro ruolo importante per una sua ex vippona. Ci saranno tra i 200 e i 300 invitati al matrimonio, anche ex coinquilini.

A quanto pare al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi non mancheranno Raffaella Fico, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Praticamente quasi tutti i concorrenti del GF Vip 6.