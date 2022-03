Un annuncio davvero bellissimo quello di Flora Canto, che ha scelto Instagram per informare i suoi follower di un avvenimento molto importante. Si è immortalata in una foto emblematica, che inevitabilmente ha fatto esplodere tutti di gioia. Innumerevoli i messaggi ricevuti dalla compagna di Enrico Brignano. Questi sono giorni decisamente interessanti per la coppia vip, che dovrà convolare a nozze nei prossimi mesi. Infatti, i due si sposeranno a luglio e il tempo a disposizione non è moltissimo.

Su Flora Canto ed Enrico Brignano erano uscite fuori altre voci, riferibili però all’ambito lavorativo. Secondo alcuni utenti, a ‘Il Cantante Mascherato’ ci sarebbero loro sotto la maschera della Lumaca. Difficile capire se siano veramente loro, non resta che aspettare la prossima puntata o la finale per svelare chi si nasconde dietro questa maschera, che tanto sta facendo discutere. In un indizio è stata mostrata la casa della famiglia Martini e anche Brignano ha recitato in quella fiction di successo.

Stavolta proprio sulle nozze Flora Canto ha aggiunto un particolare molto atteso dai suoi ammiratori. Lei è apparsa sorridente sui social e dietro di lei è stato possibile osservare un indizio eloquente. Ha deciso di fare una sorta di gioco, infatti ha commentato: “Oggi è stata una giornata importante…diciamo un giorno da ricordare. Cosa avrò deciso?? Si comincia…”. E tutti hanno dato una risposta uguale, visto che non possono assolutamente esserci dubbi su quello che ha fatto l’attrice e conduttrice.





Ebbene sì, Flora Canto ha scelto il suo abito da sposa che indosserà durante il matrimonio con Enrico Brignano. Alle sue spalle si sono potuti ammirare diversi vestiti nuziali, ma ovviamente non ha svelato quale fosse il suo anche perché vorrà sicuramente che sia una sorpresa. E i fan hanno esclamato: “Hai scelto l’abito da sposa”, “Non vedo l’ora”, “Sei tu che renderai prezioso quel vestito”, “Wow che emozione, un giorno che ricorderai”, “Qualsiasi vestito tu abbia scelto sarai una sposa stupenda”.

Flora Canto, classe 1983, è diventata mamma di Martina nel 2017 e il 20 luglio del 2021 è nato anche il secondogenito Niccolò. In passato lei ha avuto una relazione sentimentale con Filippo Bisciglia e successivamente ha preso parte a ‘Uomini e Donne’, scegliendo come corteggiatore Francesco Pozzessere. Si era anche vociferato di una sua storia d’amore con Teo Mammucari, mai confermata.