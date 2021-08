Flora Canto è diventata mamma di un secondo figlio: martedì 20 luglio 2021 è arrivato un nuovo membro della famiglia che la bellissima showgirl e conduttrice ha costruito col mitico Enrico Brignano. Il secondogenito e dunque fratellino di Martina si chiama Niccolò: “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… (programma di Rai Due da lei condotto, ndr) Mamma L’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro, Niccolò”.

Anche Enrico Brignano ha dato il suo benvenuto social al figlio. Su Instagram ha condiviso una foto del bimbo e scritto “Finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre!”. Poi un pensiero alla sua dolce metà, ovviamente taggata: “Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”. Le congratulazioni per questo lieto evento, anche degli amici vip, sono state infinite. Tra i tanti complimenti anche quelli di Matilde Brandi e Tosca D’Aquino. “Auguri alla mamma più bella che conosco. Evviva Niccolò” e, soprattutto quello dell’attrice: “Noooo già così bella! Sono invidiosa!”. Impossibile non esserlo del resto.

Nelle ultime ore Flora Canto è apparsa nuovamente sui social e ha esaltato le sue forme in un post accompagnato da alcune foto in cui la mostra senza alcuna preoccupazione ai fan. Le sue forme sono ancora morbide e la showgirl 38enne spiega che è normale che sia così. Si mostra sorridente con il volto raggiante per essere diventata di nuovo mamma.





“Mi state scrivendo in molte per sapere quanto tempo ci vuole per tornare in forma… – scrive nel suo post – Ma non solo…sappiate che ognuna di noi ha il suo personale tempo di recupero…prendetevelo! Solo il vostro corpo vi dirà cosa fare e quando farlo! Nessuna fretta…siete stanche e vulnerabili! Non siamo Wonder Woman, siamo umane e pertanto il post parto per ognuna di noi è soggettivo, doloroso e non sempre facile, si può dire senza vergogna”.

Flora Canto ha condiviso gli scatti in cui mostra la sua pancetta. “Su Instagram siamo tutte belle e perfette ma ricordate che la pancetta ce l’abbiamo tutte, la stanchezza, il sonno, per alcune anche un po’ di depressione per lo sconvolgimento del nostro equilibrio! Tutto lecito e sacrosanto…”, spiega. E infine conclude: “Quindi mi raccomando non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta, ascoltate voi stesse ed il resto verrà da solo.. piano piano. Buona maternità a tutte”.