Flora Canto è diventata mamma bis. Martedì 20 luglio 2021 è arrivato un nuovo membro della famiglia che la bellissima showgirl e conduttrice ha costruito col mitico Enrico Brignano. Il secondogenito e dunque fratellino di Martina si chiama Niccolò: “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… (programma di Rai Due da lei condotto, ndr) Mamma L’ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro, Niccolò”.

È con queste parole che Flora Canto ha annunciato la nascita del suo secondogenito su Instagram, sotto a due bellissime fotografie. Una di famiglia, con papà Enrico Brignano chinato sopra di lei e il piccolo, l’altra col particolare della manina del neonato, stretta dolcemente sempre dall’attore e comico.

Flora Canto 24 ore dopo il parto: la foto

Anche Enrico Brignano ha dato il suo benvenuto social al figlio. Su Instagram ha condiviso una foto del bimbo e scritto “Finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre!”. Poi un pensiero alla sua dolce metà, ovviamente taggata: “Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”. Le congratulazioni per questo lieto evento, anche degli amici vip, sono state infinite.





Talmente tanti i messaggi e i cuori per la nascita del secondo figlio di Enrico Brignano e Flora Canto che non basterebbe una giornata intera per riportarli tutti. Così come quelli piovuti sotto la nuova foto pubblicata dalla neo mamma bis. Ha partorito da appena 24 ora e Flora Canto, che è ancora in clinica, è già uno schianto. Bellissima nel buongiorno ai fan.

“Piano piano verso il recupero – ha scritto sotto – stamattina prima colazione fatta, un po’ di latte preso e un po’ dato. Un filo di trucco, vestaglietta profumata (nonostante il camice verde avesse il suo fascino)… e via! Pronte per un nuovo inizio”. Tra i tanti complimenti anche quelli di Matilde Brandi e Tosca D’Aquino. “Auguri alla mamma più bella che conosco. Evviva Niccolò” e, soprattutto quello dell’attrice: “Noooo già così bella! Sono invidiosa!”. Impossibile non esserlo del resto.