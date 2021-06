Malore per Flavio Briatore. Ricoverato in ospedale durante la vacanza: le sue condizioni

Il manager ed imprenditore Flavio Briatore è stato ricoverato poche ore fa a Baku, capitale dell’Azerbaijan. L’imprenditore si trova a Baku in vista del gran premio di F1 dell’Azerbaigijan. A dare la notizia lo stesso Briatore in una serie di Instagram stories pubblicate sul suo account ufficiale.

L’ex marito di Elisabetta Gregoraci è circondato dallo staff sanitario appartenente all’organizzazione dell’evento. A chiarire le cose, seppur solo in parte, è stato Alessandro Rosica. L’uomo, conosciuto sul web come “investigatore social” ha infatti parlato di alcune “complicanze” per l’imprenditore.

“Flavio Briatore trasportato in ospedale per delle complicanze. Attualmente si trova a Baku. Mandiamo un grande in bocca al lupo di pronta guarigione all’imprenditore. Attendiamo ulteriori informazioni sulla sua salute, sembrerebbe essere stabile al momento. P.s la salute è più importante della stima che non provo nei suoi confronti”, ha scritto.





Flavio, qualche giorno fa, aveva trascorso un giorno di relax in compagnia della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci e di suo figlio Nathan Falco. L’imprenditore si trova. Baku per seguire il Gran Premio. I più veloci della giornata sono stati rispettivamente Sergio Perez nelle FP2 e Max Verstappen nelle FP1; alle loro spalle le Rosse di Maranello: terzo miglior tempo per Carlos Sainz, quarto per Charles Leclerc.

Giornata difficile per Lewis Hamilton, che non è andato oltre l’11esimo tempo. Peggio il suo compagno di squadra Valtteri Bottas che ha chiuso le prove al 16esimo posto. Ancora una grande prestazione di Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo che si aggiudica il settimo tempo.