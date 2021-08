“Tutta la verità”. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, finalmente si sa tutto sul gossip più caldo dell’estate

Una settimana fa Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci erano stati pizzicati mano nella mano a Capri. Dopo la separazione, tanti i flirt attribuiti a ognuno dei due. Nella Casa del Grande Fratello Elisabetta Gregoraci aveva voluto aprirsi, raccontando dei particolari anche inediti della loro relazione, ma ha sempre sottolineato come il rapporto con il padre di suo figlio si basi sull’affetto e sulla stima reciproci.



A tenere saldo il loro rapporto è Nathan Falco, che è nato nel 2011. Flavio Briatore è un padre molto presente e lo coinvolge in diversi progetti e anche Elisabetta Gregoraci non fa che dichiarare il suo amore per lui su Instagram, sotto foto e video dolcissimi. Anche dopo il reality, la showgirl ha ringraziato il pubblico per l’ondata d’affetto ricevuta ma ha messo in evidenza quanto avesse bisogno della vicinanza di suo figlio.

Come detto, poche settimane fa, la coppia era stata beccata a Capri.

Flavio Briatore e Elisabetta, il collante è Nathan

Nella foto con un panorama mozzafiato alle spalle Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sorridevano e sembravano così complici che nessuno immaginerebbe che non stiano più insieme. Boom immediato di like e di commenti. A postare la foto era stato proprio Flavio Briatore. Dietro però non ci sarebbe nulla più che una forte amicizia.





A spiegare la situazione sentimentale della showgirl calabrese e del manager ci ha pensato Chi Magazine che ha reso noto che non si sta consumando alcun ritorno di fiamma. Il giornale diretto da Alfonso Signorini, rivela come sia Flavio sia la Gregoraci sono single. Dunque, nessun ritorno in love: chi sperava che si fosse riacceso il fuoco dell’amore tra i due ex coniugi rimarrà a bocca asciutta.

Non è la prima volta, del resto, che Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci si mostrano insieme. Per Natale, si era riunita infatti tutta la famiglia. A Montecarlo Flavio Briatore, il figlio Nathan e soprattutto Elisabetta Gregoraci si erano ritrovati per passare le feste con gli affetti più cari. E la famiglia, riunita, si mostrava sui social nella maestosa casa monegasca.