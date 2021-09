La Chiesa di Scientology è una organizzazione che ha sede negli Stati Uniti e he raccoglie e diffonde dal 1954 l’insieme delle credenze e pratiche ideate da L. Ron Hubbard basate sul suo libro Dianetics. L’organizzazione ha fatto tanti proseliti anche a Hollywood dal momento che diversi divi del cinema vi hanno aderito. Tra loro Tom Cruise e John Travolta sono i nomi più prestigiosi made in Scientology, senza dimenticare Kirstie Alley, Lisa Marie Presley, Nancy Cartwright, Jason Lee, Isaac Hayes, Edgar Winter e Chick Corea.

Otto ex appartenenti alla chiesa di Scientology, tra i quali il regista premio Oscar Paul Haggis, hanno denunciato quanto visto e vissuto in prima persona nel documentario Going Clear, tra dettagli scioccanti, sistematicità delle violenze e tradimenti perpetrati dai funzionari della Chiesa. Sfruttamento e sete di potere che negli ultimi due decenni sono andati a scemare, grazie al web e alle denunce pubbliche di ex iscritti.

In Italia tra i volti più noti ad essersi iscritti a Scientology c’è quello di Maria Pia Gardini, cugina dell’imprenditore Raul Gardini, che abbandonò la Chiesa all’inizio degli anni ’90, accusando il movimento di truffa ed estorsione. Nelle ultime ore un’altra vip ha deciso di aderire a Scientology: si tratta di Flavia Vento, 44 anni, soubrette famosa anche per essere stata la ‘bella’ sotto il tavolo della trasmissione Libero, di Teo Mammucari.





Lo ha annunciato su Twitter con un brevissimo post: “Iscritta a Scientology”, si legge. Tra gli utenti c’è chi non crede all’annuncio di Flavia Vento e ha espresso le proprie perplessità: “Non ci credo finché non vedo un selfie con Tom Cruise”. La soubrette si è fatta conoscere come volto di alcuni degli spot pubblicitari più famosi in Italia, quali quello della Neutro Roberts (1995) e quello della Ferrero Rocher (1999).

Negli ultimi anni ha partecipato due volte a reality come L’Isola dei famosi (nel 2008 e nel 2012), ritirandosi entrambe le volte per motivi personali o problemi di salute. Ha quindi preso parte come ospite o in veste di opinionista a programmi come Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Quelli che il calcio. Nel 2020 è tornata al mondo del cinema, recitando nel cortometraggio “Il postino sogna sempre due volte” di Rocco Marino insieme a Eva Henger e Costantino Vitagliano.