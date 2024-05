E Marica Pellegrinelli è diventata di nuovo mamma. Che la ex moglie di Eros Ramazzotti, da cui ha avuto Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 9 fosse incinta del compagno il gossip lo aveva scoperto mesi fa. Della nascita invece non si è saputo nulla fino a quando nelle scorse ore la neo mamma tris ha svelato di aver partorito. Ben dieci giorni fa. La lieta notizia, con tanto di foto e nome della piccola, è arrivata via Instagram.

La coppia l’ha diffusa dopo avuto modo di avvertire personalmente tutti i familiari, vicini e lontani. Ecco spiegato il motivo dell’annuncio tardivo. La modella ha condiviso alcuni scatti della casa addobbata a festa, poi una fotografia di un abbraccio con la piccolina: “Eccoti qui, finalmente con noi. Ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile”.

Marica Pellegrinelli mamma, è un fiocco rosa

E ancora, nella didascalia: “Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia. Abbiamo cercato d’informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno, se mai la buona notizia arrivasse con questo post, sappiate che è un post di amore e gioia da parte nostra , di Raffaela e Gabrio. Siamo pronti a questa vita insieme”.

Marica Pellegrinelli è legata da 2 anni a William Djoko, dj e produttore musicale di genere house di 39 anni. Nato in Olanda, il padre è camerunese e la madre ha origini ucraine e olandesi, è alla sua prima esperienza da papà e a quanto pare non c’è alcuna tensione con l’ex di lei, Eros Ramazzotti. Al contrario, sono il perfetto esempio della famiglia allargata.

Il nome della bimba? Particolarissimo. Nel post che ne annuncia la nascita Marica Pellegrinelli svela che la sua terza figlia si chiama Ariela Wilhelmina. Ariela è un nome che ha origini ebraiche e assume il significato di “leone di Dio” mentre Wilhelmina, che è un chiaro omaggio al papà, significa invece “protetto dalla volontà”.