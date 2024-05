Stefania Orlando, il matrimonio dell’amica Manila Nazzaro galetto: per la prima volta esce allo scoperto col nuovo compagno. A marzo scorso la conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha firmato le carte del divorzio con Simone Gianlorenzi, 48 anni (lei ne ha 57 anche se non li dimostra per niente). Si erano sposati nel 2019, dopo 10 anni insieme, con una bellissima cerimonia sulla spiaggia. Poi a settembre 2022 questa unione si è conclusa.

In tv l’abbiamo vista a Verissimo pochi mesi fa, a febbraio scorso per l’esattezza. Stefania Orlando era stata ospite di Silvia Toffanin insieme al suo papà e aveva assicurato di essere “signorina”. “Mi sono ridata alla musica, sono in una fase di rinascita”, aveva aggiunto. Poi, indicando papà Romano, magistrato e professore universitario in pensione 90enne, lo aveva definito “l’uomo della mia vita”.

Leggi anche: “La sposa più bella. E che abiti…”. Guenda Goria incintissima al matrimonio con Mirko Gancitano: pieno di amici vip





Stefania Orlando allo scoperto: chi è il nuovo compagno

“Io e lui abbiamo un bel rapporto perché siamo molto simili. Vogliamo entrambi avere sempre ragione e siamo molto pignoli, però il confronto è importante a qualsiasi età. Abbiamo un dialogo e parliamo di tutto. Litighiamo sicuramente e abbiamo un rapporto come gli innamorati”, aveva aggiunto Stefania Orlando sul papà.

Ma come detto sulla sua situazione sentimentale non si era aperta fino in fondo. Perché già tempo prima era stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi con l’uomo che solo oggi presenta ufficialmente. All’epoca il magazine scriveva che i due avrebbero cominciato la loro frequentazione a novembre 2023 e adesso, maggio 2024, ha un volto.

Al matrimonio di Manila Nazzaro ecco una Stefania Orlando raggiante insieme a Marco Zechini, avvocato romano già padre di tre figli nati da un suo precedente matrimonio. I due appaiono felici tra le foto della mini gallery che l’ex GF Vip ha dedicato alle nozze dell’amica, che ha detto Sì a Stefano Oradei lo scorso 13 maggio a Villa Miani. E i commenti dei fan non tardano ad arrivare. Come “Complimenti, siete una bellissima coppia. Lui molto affascinante”.