Non solo È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici è tornata a fare compagnia al pubblico anche in prima serata. Venerdì scorso è infatti andata in onda la prima puntata di The Voice Senior e ovviamente c’era tanta attesa per conoscere i volti e soprattutto le voci dei concorrenti della trasmissione che a dicembre ha visto invece protagonisti i Kids. Una ad una le aspiranti star si sono esibite davanti alla giuria composta da Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè tra emozione e tifo del pubblico.

Ed è partito alla grande The Voice Senior: con 3milioni 557mila spettatori e uno share del 21.48%, ha decisamente battuto la concorrenza, ossia Ciao Darwin di Paolo Bonolis in onda su Canale 5. Conduttrice amatissima dal pubblico Rai, Antonella Clerici ha un largo seguito anche sui social. Il suo profilo Instagram è pieno di istantanee del suo privato, oltre che stralci dei suoi programmi televisivi.

Antonella Clerici, la figlia Maelle compie già 15 anni

E un’occasione importante come il compleanno della sua Maelle merita un post speciale. Non è più una bambina la figlia nata dall’amore per l’ex marito Eddy Martnens: compie 15 anni, è un’adolescente ormai e si vede nel carosello di fotografie che ha raccolto Antonella Clerici per festeggiarla.

Maelle ancora piccola con il ciuccio in bocca, abbracciata a un grande peluche o all’indimenticabile cane Oliver e poi da sola pensierosa o insieme a lei in alcuni selfie in cui la complicità mamma e figlia è evidente a tutti. Il tutto sulle note del brano “A modo tuo” cantato da Elisa.

Proprio vero che il tempo scorre in fretta, glielo scrivono in tanti, anche gli amici vip che come il pubblico ricordano Maelle microscopica come al Festival di Sanremo. Da Giovanna Civitillo a Giorgia, da Carlo Conti a Paola Perego passando per Elisabetta Canalis e Laura Pausini, oltre a tanti tanti fan che non possono credere che sia già così grande. E bella.