“La verità su nostro padre”. I due figli più grandi di Gianni Morandi, Marco e Marianna, di 50 e 55 anni, escono allo scoperto e raccontano aspetti della loro vita legati al papà che il pubblico non conosceva. Un volto inedito di Morandi, mito vivente della musica e della televisione italiana. Le dichiarazioni dei figli hanno sorpreso i tantissimi fan, che pensavano di sapere tutto del loro idolo.

Marco e Marianna sono i figli che Gianni Morandi ha avuto dalla prima moglie, l’attrice di origine armena Laura Efrikian. Dal matrimonio era nata nel 1967 anche un’altra bambina, Serena Morandi, deceduta purtroppo poche ore dopo il parto. Morandi successivamente ha avuto un altro figlio, Pietro, che oggi ha 27 anni, con la sua seconda moglie, Anna Dan.

Leggi anche: Gianni Morandi con un occhio bendato, subito l’ansia dei fan per la sua salute





Gianni Morandi, parlano i figli Marco e Marianna. Fan del cantante spiazziti

Marco e Marianna Morandi hanno rilasciato una intervista al Corriere della Sera in cui spiegano si essere fieri di essere cresciuti con un figura paterna così autorevole. Ma al contempo lamentano di aver sofferto per alcune mancanze e la troppa severità dei genitori. I due hanno affrontato un percorso di analisi.

“Il nostro problema è che non potevamo mai sbagliare, eravamo ‘i figli di’, sempre con lo sguardo degli altri puntato addosso, da come ci vestivamo a come ci comportavamo”, rivela Marco. E aggiunge: “Mamma era più da mani. A papà bastava guardarci in silenzio e ci passava subito la voglia…”.

Marianna da bambina sognava di fare l’attrice, ma i genitori le avrebbero chiesto tanti sacrifici, così lei alla fine preferì rinunciare per fare la madre. Su papà Gianni dice: “Non era severo, di più! Mi ripeteva: se vuoi fare qualcosa, devi essere la numero 1. Vuoi cantare? Devi essere come Liza Minnelli. Vuoi fare l’attrice? Allora come Monica Vitti, che peraltro al mare da mia madre in Sardegna mi diceva sempre che dovevo fare l’attrice comica”

A sentire i figli più grandi, il loro papà si sarebbe molto ammorbidito con l’arrivo di Pietro. Mentre per loro anche oggi continuano i problemi: “Per il mio lavoro, purtroppo, è stato un continuo paragone. Ma se devo fare un bilancio, siamo in pari. Partiamo comunque da un grande privilegio”, ha concluso Marco Morandi.