Riflettori accesi sui Ferragnez, il messaggio del figlio Leone è dolcissimo. Una crisi di coppia più che smentita dai diretti interessati. Dopo un periodo turbolento in seguito alla scoperta della positività al Covid di Chiara e di Fedez finalmente risolta e il silezio social del cantante, la famiglia appare unita come sempre. E nelle ultime ore anche le parole di Leone fanno il giro del web.

Tutto tranne che crisi. I fan li hanno visti felici e innamorati solo qualche giorno, quando è stato Fedez ad aver affittato un intero locale alla Galleria Vittorio Emanuele, pieno di petali di rosa a terra, un tavolo apparecchiato e un suonatore di violino privato. I Ferragnez tornano in pista più complici di prima.

E nelle ultime ore proprio sul profilo Instagram di Fedez scappa fuori un video dolcissimo che vede come protagonista il piccolo Leone alle prese con un appello lanciato proprio al Covid. Avete capito bene, il primogenito della coppia ha fatto sentire la sua voce.





Leone si trovava con i nonni e Fedez quando ha lanciato il suo messaggio: “Ieri sera con i nonni, Lello chiede gentilmente al covid di andarsene via. Mi si stringe il cuore, non mi sono mai reso conto di quanta consapevolezza ci possa essere nonostante siano così piccoli”.

Queste le parole del piccolo Leone che hanno intenerito tutti i fan dei Ferragnez: “Io voglio andare a scuola, covid per favore vai via. Per favore vai via, vai a casa tua… Calmati dai, dai per favore…”. E ha proprio ragione papà Fedez a restare sorpresa dalla sensibilità del figlio, che a soli 3 anni, è riuscito a trasmettere così tanto.